Оба указа об изменениях в составе СНБО и Ставки вступают в силу сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Андрея Ермака, бывшего руководителя Офиса президента, из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины и состава Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом говорится в указах главы государства №№901-902/2025 от 5 декабря.

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: на частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с последующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Ермака", - сказано там.

Также обнародован второй указ: "В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: на частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего" (с последующими изменениями) вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего А.Ермака".

Увольнение Ермака

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Ермак написал заявление об отставке.

В свою очередь, он заявил что не обижен на президента Украины за увольнение. По словам Ермака, Зеленский был его другом до этой работы и останется им в дальнейшем.

Решение о назначении нового руководителя ОП следует ожидать в ближайшее время.

