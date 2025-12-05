По словам Найджела Фараджа, президент США делает все возможное, чтобы обеспечить справедливое мирное соглашение для Украины, и его раздражает подход Владимира Путина.

Дональд Трамп "разочарован" иррациональным подходом российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам, направленным на прекращение войны в Украине. Как пишет Politico, так считает британский политик Найджел Фарадж, который приближен к президенту США.

Фараж заявил, что Трамп делает все возможное, чтобы обеспечить справедливое соглашение для Украины. Хотя и добавил, что предложения по территориальным уступкам и ограничению численности украинских вооруженных сил неприемлемы.

"Путин с каждой неделей доказывает, что он нерационален, что он не хочет справедливого урегулирования, и, честно говоря, он невероятно опасный человек", - сказал Фарадж журналистам.

Видео дня

В частности, Фарадж заявил, что Украине предложили невыгодную сделку. А предложения ограничить количество вооруженных сил обычно применяются только к стране, которая подписала "безоговорочную капитуляцию". Он добавил, что из-за коррупционного скандала в энергетической отрасли Украины позиция президента Украины Владимира Зеленского "под сомнением". Но, добавил он, Украина не может "отдать территорию, за которую отданы десятки тысяч жизней защитников".

"Поэтому соглашение в его нынешнем виде не работает и не может оставаться в силе", - добавил он.

Фарадж подчеркнул, что его комментарий не является критикой усилий Трампа по достижению перемирия. Президент США, по его мнению, является "миротворцем", который делает все возможное, чтобы обеспечить справедливое соглашение.

"Я очень восхищаюсь им за это и знаю, насколько он разочарован отсутствием рациональности у Путина", - сказал Фарадж.

Авторы добавили, что оценка Фараджа должна подбодрить Украину и ее союзников. Ведь предложения США вызвали волнение, что Трамп может навязать Киеву несбалансированное урегулирование, которое пойдет на пользу России. А поскольку Фарадж считает Трампа другом и регулярно контактирует с ним, то его замечания "имеют вес".

"Мирный план" Трампа - последние новости

Как писал УНИАН, 5 декабря президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что войну в Украине надо завершить. По его словам, продолжается поиск пути для урегулирования.

По данным СМИ, европейские лидеры призвали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на российские требования пока США не предоставят гарантий безопасности. В то же время среди европейских союзников Украины крепнет понимание того, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради достижения мира. Это, якобы, будут считать "меньшим злом".

Вас также могут заинтересовать новости: