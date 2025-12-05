Без финансовой помощи военный бюджет Украины может иссякнуть уже в апреле 2026 года.

Исполнительный директор депозитария Euroclear, где хранится подавляющее большинство замороженных российский активов, Валери Урбен считает, что эти средства следует использовать как козырь для достижения мира, а не в качестве репарационного кредита для Украины, сообщает Politico.

"На этом этапе было бы лучше использовать эти деньги для мирных переговоров, а не создавать чрезвычайно сложную и рискованную юридическую структуру, и потом терять этот рычаг влияния в переговорах", - отметила она.

Руководитель Euroclear добавила, что финансовые риски, связанные с привязкой замороженных активов к репарационному займу, слишком велики, а возможное банкротство депозитария в результате этой инициативы "повлияет на привлекательность европейского рынка" и на глобальный финансовый рынок.

Издание отмечает, что комментарии Урбен появились после того, как Европейская комиссия предложила 3 декабря выделить Украине репарационный кредит Украине, за две недели до саммита ЕС.

В этом контексте журналисты отмечают, что военный бюджет Украины может иссякнуть уже в апреле и на саммите страны-члены Евросоюза должны решить, "использовать ли замороженные активы Кремля для выживания Украины, или поддержать военные действия за счет налогоплательщиков".

Впрочем правительство Бельгии пока не поддерживает выделение репарационного займа. Издание отмечает, что премьер страны Бартом Де Вевером опасается, что репарационный кредит может спровоцировать России на ответные меры, и требует финансовых гарантий от ЕС.

"Еврокомиссия заявила, что предложения учитывают большинство беспокойств Бельгии и Euroclear. Де Вевер не убежден. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц встречаются с премьером Бельгии вечером 5 декабря, чтобы попытаться убедить его", - заключает издание.

Замороженные активы России - последние новости

Европейский Союз предлагает покрыть две трети финансовых потребностей Украины на ближайшие два года - 90 миллиардов евро, а остальное обеспечат международные партнеры. Финансирование предлагается осуществить за счет российских замороженных активов

В то же время в Бельгии не поддерживают конфискацию замороженных активов РФ, отмечая, что "страна-бензоколонка" дала понять, что последствия такого шага Брюссель будет чувствовать "вечно".

Со своей стороны США, по данным СМИ, хотят вернуть России замороженные активы после заключения мирного соглашения о завершении российско-украинской войны.

