Новые интерпретации предсказаний легендарной провидицы утверждают, что следующий год станет переломным для человечества из-за стремительного развития ИИ.

Появилась новая версия пророчества бабы Ванги, которое якобы касается 2026 года. По утверждениям сторонников болгарской провидицы, именно тогда планету ждут масштабные технологические изменения - прежде всего связанные со стремительным усилением искусственного интеллекта, пишет Patrika.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Согласно распространенному толкованию, в 2026 году искусственный интеллект получит значительно более широкие возможности и проникнет в еще больше сфер человеческой жизни. Речь идет о более глубокой автоматизации бизнеса, трансформации рынка труда и появлении новых цифровых инструментов, которые могут кардинально изменить повседневность.

Сторонники провидицы отмечают: это не "апокалиптическое" предсказание, а скорее предупреждение о существенном технологическом рывке.

Примеры "точных пророчеств"

Баба Ванга стала мировым феноменом благодаря тому, что многие ее приписанные прогнозы впоследствии интерпретировали как осуществленные. Среди них называют:

распад СССР;

теракты 11 сентября в США;

стремительное развитие Китая;

рост террористических угроз;

технологический прогресс;

землетрясение в Мьянме в 2025 году;

серию вооруженных конфликтов, вспыхнувших в 2025-м.

Во всех перечисленных войнах - между Индией и Пакистаном, Пакистаном и Афганистаном, Израилем и Ираном, а также Таиландом и Камбоджей - в конце концов было заключено прекращение огня.

Кто такая Баба Ванга

Настоящее имя провидицы - Вангелия Пандева Гуштерова. Она родилась 3 октября 1911 года в Османской империи. В 12 лет Баба Ванга потеряла зрение, а впоследствии стала известной благодаря своим прогнозам, которые привлекали внимание политиков, военных и обычных людей. Умерла она в 1996 году в возрасте 84 лет в Болгарии.

