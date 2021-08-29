При осмотре ребенка эксперты, в частности, обнаружили рану головы, вероятно, от падения.

Полиция объявила подозрение бабушке, которая может быть причастна к пыткам шестилетнего мальчика в Черкассах.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

24 августа в Черкасское районное управление полиции поступила информация от медиков о том, что в реанимационное отделение Черкасской областной детской больницы доставлен шестилетний мальчик. Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.

При осмотре ребенка эксперты обнаружили убойную рану головы, вероятно, от падения. Кроме того, обнаружены царапины на конечностях рук и ног и другие телесные повреждения.

Установлено, что женщина не обратилась за профессиональной помощью медиков и самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.

"Таким образом, женщина оставила в опасном для жизни состоянии и без помощи травмированного мальчика, который в ней нуждался и по объективным причинам был лишен возможности принять меры к самосохранению", - отметили в полиции.

Женщине сообщено о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, что повлекло тяжкие последствия по части 3 статьи 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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Пытки ребенка в Черкассах: что известно о семье мальчика

СМИ сообщают, что к истязаниям мальчика может быть причастна его неродная бабушка.

Ее зовут Виктория Лясова, она была фигуранткой уголовных дел, однако ответственности избежала. На протяжении 2013-15 лет она была фигуранткой дела из-за нападений собак на людей из нелегального питомника Лясовых. Жертвой одного из инцидентов в 2015 году стала мать маленького ребенка в парке - женщину спас охранник, потом ей сделали операцию. Через два года собаки покусали соседа Лясовых, за что они получили штраф от суда и определение о конфискации животных. Решение долго не могли выполнить.

Как пишет СМИ, Лясову несколько раз официально разыскивали, в том числе за легкие телесные повреждения. В одном из решений судов в 2020 году также предоставлялось разрешение на ее задержание за грабеж, сопряженный с насилием.

Автор: Денис Прядко