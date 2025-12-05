Рейтинг поделили между собой Apple и Samsung, причем у каждой в перечне по пять моделей.

Аналитическое издание Counterpoint Research опубликовало топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в 3-м квартале 2025 года. Рейтинг поделили между собой Apple и Samsung, причем у каждой в перечне по пять моделей.

Первые четыре места занимают iPhone 16 серии. Базовый iPhone 16 показывает отличные продажи в Индии и Японии, благодаря чему смартфон остается самым продаваемым третий квартал подряд, а Pro-версии немного ему уступают.

Новое поколение iPhone 17 вышло в конце третьего квартала и лишь iPhone 17 Pro Max успел ворваться в десятку по продажам.

Самыми продаваемыми моделями на Android по-прежнему остаются наиболее бюджетные смартфоны, такие как Galaxy A16 и Galaxy A06. Исключением стал субфлагман Galaxy A56, который, как отмечают специалисты, является более выгодной покупкой, чем флагманский Galaxy S25.

Аналитики прогнозируют, что смартфоны среднего класса с поддержкой ИИ станут еще популярнее в 2026 году. Это нововведение делают сегмент более конкурентоспособным, приносят больше ценности для потребителей и еще сильнее сближают пользовательский опыт с "флагманскими" моделями.

Меж тем новенький iPhone Air обесценивается рекордными темпами. Некоторые версии флагмана на вторичном рынке подешевели почти на 50% – с 1000 до 500 долларов, но при этом пользователи все равно не спешат его покупать.

В январе-феврале 2026 года года должна пройти презентация смартфонов серии Galaxy S26. По характеристикам новинки не особо будут отличаться от актуальных устройств.

