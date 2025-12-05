Каждая боевая бригада ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных.

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего в пятницу, 5 декабря, изменен подход по распределению мобилизованных среди бригад. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что принято "действительно хорошее решение для каждой боевой бригады по распределению людей".

В частности, на Ставке утвердили, как Генштабу реорганизовать соответствующий процесс.

"Главное, что каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как устроить обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что бойцы часто об этом говорили на фронте.

"И мы это реализуем. Это значительно поможет укрепить нашу защиту", - отметил Зеленский.

В свою очередь, как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, этого решения ждали практически все боевые бригады.

"Речь идет о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки. Справедливый, равномерный и предсказуемый", - подчеркнул Палиса.

По его словам, каждая бригада, которая выполняет боевые задачи на линии соприкосновения, ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных. Он добавил:

"Ручных решений должно стать меньше, а заработать должна четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава".

Как сообщил Палиса, подготовка новобранцев будет проходить максимально приближенно к условиям конкретной бригады.

"Сегодня 37 боевых бригад имеют право самостоятельно проводить базовую военную подготовку - и мы будем расширять эти возможности", - отметил Палиса.

В то же время, в ситуации, если в некоторых бригадах пока нет своих учебных возможностей - подготовка будет происходить в учебных центрах и учебных батальонах армейских корпусов, но с полным сопровождением инструкторов из бригады.

"Для бригад - это прогнозируемость, возможность формировать свои учебные циклы, слаживать подразделения, работать с людьми системно. Это шаг, который давно назрел, и который напрямую влияет на устойчивость линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Палиса.

Он добавил, что вместе с Генеральным штабом и командирами продолжается работа над деталями внедрения.

"Главное - чтобы эта система работала честно, одинаково для всех и помогала тем, кто сегодня держит оборону", - подчеркнул Палиса.

Пополнение бригад в ВСУ

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Зеленский обещал, что будут пересмотрены подходы к пополнению бригад личным составом. Глава государства подчеркивал, что справедливое распределение личного состава между бригадами.

В украинском обществе уже давно недовольны несправедливой мобилизацией и низкой подготовкой в учебных центрах.

