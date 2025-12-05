Как правило, кошки любят шкафы, потому что это место темное и приватное, где можно спрятаться в случае опасности.

Коты - веселые домашние любимцы, но они могут проявлять много странных поведений. Например, домашний любимец может прятаться и спать в шкафу. Ветеринары перечислили несколько самых распространенных причин, почему животное прячется в таком месте и дали советы, как его заставить отказаться от этой привычки, пишет Catster.

Обычно кошки любят шкафы, потому что они являются темным, теплым, уютным и приватным местом, где можно спрятаться. Выбрать такое место животное может по 9 причинам:

1. Проблемы со здоровьем

Коты, которые плохо себя чувствуют, обычно ищут темное и тихое место в доме. Отмечается, что это их инстинктивное поведение. Например, коты могут стать жертвой других животных или быть изгнаны со своей территории другими котами, если выглядят слабыми. Поэтому, когда кошки болеют, они, как правило, прячутся. Поэтому, если вы заметили изменение поведения у питомца, стоит показать его ветеринару.

2. Страх

Испуганные коты часто также прячутся в шкафу. Напугать домашнего любимца могут любые громкие звуки, в частности, гроза, взрывы от фейерверков, а также звуки, которые издает другое животное или человек. Если владелец уже знает, что кот, например, боится грозы, тогда он может использовать успокаивающие травы.

3. Новое окружение

Коты очень любознательны и стремятся знать каждый сантиметр жилья, где находятся. Поэтому, залезть в шкаф животное может и для того, чтобы исследовать это место. В таком случае не следует мешать коту, но стоит убедиться, что шкаф правильно закреплен или кот не потянет какую-то вещь, которая может застрять или навредить ему.

4. Новое животное в доме

Котам нужно время, чтобы привыкнуть к новому жителю в доме. Поэтому, пушистик может спрятаться в шкафу, чтобы оттуда наблюдать за новым членом семьи. Ветеринары советуют знакомить кота с другим домашним животным постепенно и осторожно. Стоит стараться избегать драк между животными.

5. Незнакомый гость

Многие коты не любят, когда в дом приходят гости. Нередко животное сразу ищет место, где спрятаться, когда слышит звонок в дверь или стук. Если гость приходит к вам часто и вы хотите, чтобы кот каждый раз не прятался от него, тогда стоит попробовать его выманить с места. Для этого попросите гостя вести себя спокойно, чтобы он не напугал животное, а домашнему любимцу приготовьте лакомство и попробуйте его позвать. Также можете взять животное на руки и познакомить с гостем.

6. Роды

Шкаф среди кошек является популярным местом для рождения котят. Если вы не стерилизовали свою кошку и подозреваете, что она может быть беременной, ее внезапное исчезновение в шкафу может быть признаком приближения родов. Сделайте ей отдельное место для родов, например, возьмите коробку и застелите ее полотенцами, чтобы животному было комфортно и уютно.

7. Стресс

Если дети в вашем доме шумят или люди ссорятся, кошка также может прятаться в шкафу. Надо убрать источник дискомфорта. Например, попросить детей вести себя тише. Ветеринары предупреждают, что животное от страха может иметь проблемы с туалетом. Если животное в течение суток не ходит в туалет, следует его показать врачу.

8. Тихое место

Многие кошки любят проводить время в одиночестве, независимо от ваших попыток сделать дом для них более комфортным. Если животное выглядит здоровым, не находится в стрессе, возможно, ему просто нравится место в шкафу. Если вы не хотите, чтобы кот там лежал, старайтесь не пускать его туда.

9. Любимое место для сна

Нередко бывает так, когда хозяин покупает для кота место для отдыха, но животное выбирает тесную коробку или же любит спать на кровати или еще где-то. Ветеринары отмечают, что это может быть просто черта характера животного. Если вам не нравится, что животное спит в шкафу, тогда следует запретить ему доступ к нему.

