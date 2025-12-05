Уже высказались госсекретарь и вице-президент США.

Евросоюз оштрафовал соцсеть X Илона Маска за нарушение европейских законов. В Вашингтоне расценили это как "атаку на американский народ". С резкими заявлениями в частности выступили первые лица государства.

"Штраф Европейской комиссии в размере 140 миллионов долларов — это не просто атака на X, это атака на все американские технологические платформы и американский народ со стороны иностранных правительств", – заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Он также отметил, что "дни онлайн-цензурирования американцев прошли", вероятно, подразумевая, что такая цензура существовала при предыдущей администрации США.

Еще до того, как решение о штрафе было принято, с предостережениями выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Ходят слухи, что Еврокомиссия оштрафует X на сотни миллионов долларов за неучастие в цензуре. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не нападать на американские компании из-за мусора", – написал он вчера в соцсети X.

Сам Илон Маск пока не сделал прямого заявления по этой теме, но успел репостнуть несколько чужих высказываний, включая пост Рубио, сопроводив его комментарием "Именно!"

Также он репостнул фрагмент своего же интервью подкастеру Джо Рогану, в котором было сказано следующее:

"Если нет свободы слова, люди не могут голосовать осознанно. Если их просто пичкают пропагандой и нет свободы слова, демократия — иллюзия".

Кроме того, он закрепил на своей странице пост такого содержания:

"Свобода слова — основа демократии. Единственный способ узнать, за что вы голосуете".

За что оштрафовали соцсеть X

Как писал УНИАН, соцсеть X (бывший Twitter) получила штраф €120 миллионов от Еврокомиссии. Платформа была обвинена в трех основных нарушениях: обманчивом дизайне "синей галочки", который дал возможность любому пользователю купить верификацию и притворятся знаменитостью или официальным аккаунтом; непрозрачности рекламного репозитория; а также в отказе предоставить исследователям доступ к публичным данным.

Соцсеть X имеет 60 дней, чтобы предложить план устранения проблем с "галочкой", и 90 дней, чтобы выполнить другие требования по рекламе и доступу к данным, иначе ей грозят дополнительные санкции — согласно DSA, до 6% глобального годового дохода платформы.

