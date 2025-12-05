Важно правильно подготовить мясо, а тогда уже жарить его или запекать.

Куриная грудка, если не знать секретов ее приготовления, в большинстве случаев получается сухая и безвкусная, поэтому быстро надоедает. Но есть способ сделать так, чтобы этот продукт получился вкусным. Своим лайфхаком на страницах SimplyRecipes поделился шеф-повар и автор кулинарных книг Робин Асбелл.

Он объяснил, что куриные грудки различаются по размеру, причем каждая грудка имеет толстую и тонкую части. Важно сделать так, чтобы толстая часть стала тоньше, для этого надо правильно ее нарезать. В таком случае специи, соус и тепло во время маринования и приготовления будут равномерно проникать в разные части мяса.

"Впервые я столкнулся с этим приемом в рецепте курицы тандури... В рецепте было указано, что нужно равномерно надрезать филе поперек волокон. После того, как надрезы раскрывались, они впитывали пикантный маринад, и, как бонус, курица готовилась быстрее и равномернее, предотвращая высыхание мяса. Моим клиентам это очень понравилось", - рассказал Асбелл.

По словам повара, с тех пор он использует эту технику нарезки, чтобы быстро приготовить толстые куски мяса и наполнить их различными вкусами.

Как шеф-повар советует нарезать куриную грудку?

Помойте мясо и промокните его насухо. Положите его на доску шкуркой вверх. Острым ножом сделайте надрезы поперек волокон. Расстояние между надрезами должно быть около сантиметра. Переверните кусок и сделайте перпендикулярные надрезы, чтобы получились условные квадраты или ромбы. Посыпьте надрезы смесью специй или положите грудку в миску или пакет и залейте ее маринадом. Приправы или маринад втирайте во все надрезы. Дайте грудке промариноваться, после чего жарьте, запекайте или готовьте на гриле.

Ранее УНИАН писал о "ресторанном" способе приготовления куриной грудки. Кулинарный редактор Николь Маклафлин сначала поджаривает мясо до достижения состояния карамелизации, причем солит и приправляет его прямо на сковороде. А потом переставляет грудку в духовку, где за минут 15-20 филе становится "идеальным".

