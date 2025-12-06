Теперь сбивание одного дрона будет стоить примерно столько же, сколько стоит сам "Шахед".

Украинские истребители F-16 получили возможность сбивать российские дроны типа "Шахед" с помощью самых дешевых доступных для этого ракет. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Аналитики обратили внимание на публикацию мелкого телеграм-канала Avia OFN, который опубликовал фото украинских истребителей с подвесными блоками LAU-131 для ракет Hydra-70 с комплектом APWKS II.

Отметим, что LAU-131 - это пусковой блок (ракетный контейнер) для неуправляемых авиационных ракет калибра 70 мм. Он крепится на самолет или вертолет и содержит 7 труб, в каждой из которых размещается одна ракета семейства Hydra-70. То есть LAU-131 - это именно "коробка/тубус" для запуска ракет, а не сама ракета. В свою очередь Hydra-70 - это неуправляемая авиационная ракета калибра 70 мм, которая массово используется в США и странах НАТО. Однако в использовании с комплектом APKWS II ракета становится управляемой.

Видео дня

"Это очень хорошие новости, потому что в Воздушные силы ВСУ наконец-то попал один из лучших методов противодействия БПЛА, идеально подходящий под фразеологизм "дешево и сердито". Это позволит меньше тратить [ракет] AIM-9 и AIM-120, чья цена измеряется в миллионах долларов", - пишет Defense Express.

По словам аналитиков, на опубликованных фото украинский F-16 несет до 28 ракет Hydra, способных эффективно сбивать вражеские дроны. При этом стоимость одной такой ракеты по последним известным данным составляет лишь около 30 тысяч долларов.

Эксперты отмечают, что комплекты APKWS II для сбивания беспилотников американцы адаптировали для своих истребителей F-15E, и до сих пор считалось, что для F-16 такой адаптации нет.

"Однако похоже кто-то из стран-партнеров таки решил передать контейнер AN/AAQ-33. Среди европейских операторов это Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Великобритания и Польша", - пишет Defense Express.

Война в Украине: вооружение

Как писал УНИАН, стало известно, что по итогам текущего года чешская компания CSG совместно с украинскими партнерами должна достичь показателя в 150 тыс. артиллерийских боеприпасов, произведенных в Украине. Из них около 100 тыс. снарядов - главного артиллерийского калибра 155 мм.

Также мы рассказывали, что в Украине создали сеткомет AirNet со встроенным радаром для перехвата вражеских дронов. Система вешается на дрон-охотник и автоматически обнаруживает цели, определяет их трехмерные координаты и запускает сетку на расстояние 5-10 м, блокируя движение вражеского беспилотника. Пойманный БПЛА можно транспортировать на базу.

