По самой нижней черте подсчета потери уже выглядят колоссальными, но фактическое количество значительно больше.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми более 150 тысяч человек – это самая нижняя документально подтвержденная планка. Фактически потери, вероятно, приближаются к 300 тысячам убитых. Это следует из данных, опубликованных российскими оппозиционными журналистами.

"Русская служба Би-Би-Си" совместно с проектом "Медиазона" на основе публикаций некрологов в соцсетях и СМИ ведут поименный подсчет убитых на войне с Украиной российских военных. Так, по состоянию на 4 декабря этого года таким образом насчитали уже 153 171 смерть российских военных. Паралельно ведется анализ статистики дел о наследстве, где подсчеты дают цифру уже в 219 тысяч погибших.

Журналисты подчеркивают: речь идет только о тех, чья гибель была публично подтверждена их близкими или российскими властями – с именем, фамилией, датой рождения и, как правило, датой смерти. В статистику не попадают те погибшие, о чьей смерти не сообщалось публично. Также в статистике нет погибших украинцев с оккупированных территорий, если они не успели получить российское гражданство. Наконец, подсчеты в значительной степени запаздывают и не учитывают львиную долю потерь за последние недели и месяцы, поскольку о большинстве смертей становится известно сильно позже их гибель.

Видео дня

Кроме того, в список погибших не входят те российские солдаты, которые пропали без вести, даже если очевидно, что их нет в живых. Российские власти не раскрывают официальную статистику по количеству пропавших без вести солдат. Однако журналисты смогли выяснить по открытой судебной статистике, что к 1 декабря 2025 года в российские суды поступило почти 90 тысяч исков о признании погибшими или безвестно отсутствующими российских солдат, пропавших на войне.

Что касается структуры российских потерь, то из числа погибших более 48 тысяч — это так называемые добровольцы, более 19 тысяч – бывшие заключенные тюрем, 16 тысяч – мобилизованные осенью 2022 года, более 14 тысяч – профессиональные военные из состава мотострелковых частей, почти 6 тысяч – морпехи и десантники. По более чем 39 тысячам погибших нет данных о том, в какую из этих категорий они попадают. Из 153 тысяч поименно известных погибших, более 6 тысяч были офицерами, включая 12 генералов.

В разрезе по регионам самые большие потери понесли Башкирия (7,7 тысяч), Татарстан (6,6 тысяч), а также Екатеринбург с областью (5,4 тысячи).

Война в Украине: как РФ вербует солдат

Как писал УНИАН, несмотря на колоссальные потери на фронте, Россия избегает новой волны принудительной мобилизации и компенсирует нехватку живой силы массовым набором добровольцев. Кремль превратил вербовку в коммерциализированную систему: десятки тысяч мужчин ежемесячно идут на контракт, соблазнившись большими единовременными выплатами, списанием долгов и льготами для семей. Под прицел рекрутеров попадают социально уязвимые россияне без перспектив: должники, люди с криминальным прошлым, жители депрессивных регионов, которых государство фактически покупает как пушечное мясо.

Дополнительным ресурсом стали заключенные и фигуранты уголовных дел, которым предлагают свободу в обмен на службу, а также срочники, часто силой склоняемые к "добровольным" контрактам. Такая модель позволяет РФ поддерживать численность армии, несмотря на огромные потери.

Вас также могут заинтересовать новости: