Сторонницу Путина внесли в раздел "Лидеры" на уровне с руководителем NVIDIA Дженсеном Хуангом.

Российскую пропагандистку Маргариту Симоньян включили в нынешний список самых влиятельных людей в разделе "Лидеры" по версии издания Financial Times.

Всего в этот список было внесено 25 человек, которых разделили на три категории: "Создатели", "Лидеры" и "Герои".

Издание отметило, что список самых влиятельных людей за 2025 год сформировали после консультаций с репортерами, колумнистами и редакторами издания. Они должны были ответить на вопрос: "Кто на самом деле изменил мир в этом году?".

Примечательно, что в этот перечень попали фигуры из мира политики, бизнеса, медиа, искусства и спорта. Тексты к ним писали "самые известные люди в своих секторах, а также поклонники из разных отраслей".

В частности, текст о Симоньян написала американская журналистка Юлия Йоффе. Она назвала ее "самым преданным посланником Владимира Путина, его Валькирией пропаганды".

"Она, возможно, является самой преданной посланницей Владимира Путина, его валькирией пропаганды. В отличие от некоторых старших мужчин, которые следуют линии Кремля", - написала Йоффе.

Также журналистка отмечает, что Симоньян всегда была "путинисткой" и не имела либерального периода, даже когда была студенткой по обмену в США. В 2005 году в возрасте 25 лет российская пропагандистка стала основательницей и главным редактором Russia Today - медиасети, которая находится под контролем Кремля.

В материале указывается, что Симоньян еще с 2014 года, то есть, с момента аннексии Крыма и захвата части Донбасса поддерживает действия российского диктатора Владимира Путина.

Более того, после 24 февраля 2022 года полномасштабного российского вторжения в Украину она призвала к еще более радикальным мерам, таким как использование российской блокады Черного моря, чтобы заморить мир голодом до покорности, и подрыв ядерной бомбы в атмосфере над Сибирью, чтобы парализовать мировые системы связи.

Журналистка добавила, что Симоньян говорила о том, что Запад "завидует России" и вспомнила, как российская пропагандистка назвала Великобританию "разложенной империей".

Стоит отметить, что издание вместе с Симоньян в раздел "Лидеры" внесло руководителя NVIDIA Дженсена Хуанга, руководительницу Oracle Сафру Кац, вице-президента китайской BYD Стеллу Ли, соучредителя PayPal Питера Тиля, главу Reform UK Найджела Фараджа и гендиректора Goldman Sachs Дэвида Соломона.

Также в раздел "Создатели" указаны: актриса и певица Синтия Эриво, режиссер Райан Куглер, писательница Хелен Гарнер, певица Rosalia и артист Bad Bunny, а в разделе "Герои" - Маргарет Этвуд, Рори Макилрой, Джейн Фонда и другие.

