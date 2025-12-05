Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили народного депутата Украины на подстрекательстве к даче взятки в 250 тыс. долларов США, ей объявлено подозрение. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В сообщении не называется фамилия депутата, но, по информации источников в правоохранительных органах, речь идет об Анне Скороход.
В ведомстве рассказали, что в Киеве разоблачена преступная группа, которую возглавляла народный депутат Украины. По данным следствия, участники этой группировки предложили представителю бизнеса за 250 тыс. долларов США организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на компанию-конкурента. При этом, как отмечается, нардеп привлекла к "схеме" своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки.
Во время переговоров о сумме и сроках передачи неправомерной выгоды фигуранты согласились разделить выплаты на два транша. Бизнесмен должен был написать расписку о якобы заимствовании средств, которые он должен был передать следующим траншем. "Клиенту" сообщили, что часть денег якобы передадут чиновникам СНБО.
"Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку фигуранты не смогли найти лицо, которое бы согласилось совершить незаконные действия", - сказано в сообщении СБУ.
Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали факт получения посредником первой части взятки на сумму 125 тыс. долларов США прямо в центре Киева.
Отмечается, что во время обысков по местам работы и проживания народной избранницы и ее сообщников обнаружены доказательства преступной деятельности.
Участникам группировки сообщено, в том числе и нардепу, о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к предоставлению должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
НАБУ обнародовало видео переговоров, в частности, нардепа с бизнесменом о передаче взятки. Она рассказывает, что расписки нужны для того, чтобы потом не было проблем с предоставлением второй части средств. При этом говорит, что использование силовых методов для выбивания средств - это не ее стиль работы. Разговор происходит на русском языке.
"Что я к вам не приду потом с претензиями. Все, что я могу сделать, то это нанять пацанов, которые вас где-то в переулке в*буть, но я этим не занимаюсь. Это не мой стиль и не мой образ жизни", - отмечает женщина голосом, похожим на Скороход.
Обыски у нардепа Скороход
Как сообщал УНИАН, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу. В пресс-службе НАБУ рассказали, что в деле фигурирует народный депутат Украины. Она возглавляла разоблаченную преступную группу.
Известно, что утром у нардепа Анны Скороход проводились обыски. Она подтвердила это в Facebook и назвала их "прямым давлением" на оппозицию.
Анна Скороход избрана в Верховную Раду в 93 избирательном округе (Киевская область) от партии "Слуга народа", а сейчас входит в депутатскую группу "За будущее".