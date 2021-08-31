Меру пресечения подозреваемой вчера не избрали и будут делать это сегодня в закрытом режиме.

История о вероятных пытках шестилетнего ребенка из Черкасс получает очередное продолжение. Как рассказал депутат облсовета Олег Петренко, который впервые сообщил о самом инциденте, сейчас в деле происходит что-то странное.

Об этом пишет "Обозреватель".

В частности, он раскритиковал версию родственников пострадавшего, которые говорят, что ребенок якобы упал с кучи с кирпичом.

"Мое оценочное суждение: версия, что ребенок получил эти страшные травмы после падения с кучи кирпича, не выдерживает критики. После этого комментария сотрудницы черкасской полиции, врачи стали очень сдержанно комментировать ситуацию. Но в первые сутки они говорили все, как есть. Понимаете, я лично видел Андрюшу. Когда отсутствует часть уха, или губа, или половой орган... Оторванные или отгрызенные – не знаю... Ну как?! Что значит "сам себе расчесал"?! Ну должны же быть остатки морали!", - говорит Петренко.

Мать мальчика, добавляет он, как и отец, выгораживающий бабушку, с которым был ребенок. Зато депутат напоминает о травмах, которые диагностировали у Андрея - гематомы головного мозга, пролежни и тому подобное.

"Пролежни свидетельствуют о том, что мальчик лежал без помощи несколько дней. Значит, для такого поведения, бездействия этой женщины, были причины? Значит, что-то хотели скрыть? По меньшей мере здесь есть преступное бездействие", - говорит он.

Читайте также"Падение и реанимация": в Черкассах бабушка не уберегла внука, ей грозит до восьми лет тюрьмы

Петренко утверждает, что, глядя на состояние ребенка, все плакали - и врачи, и полицейские, и он сам.

"Насколько я знаю, несравненно более адекватная в этом деле позиция прокуратуры. Что касается полиции - это полный трэш: соседи этой семьи боялись давать показания, потому что видели абсолютную безнаказанность. Бабушка мальчика находилась в розыске, но жила в своем доме. Даже сегодня, во время обыска, она "командовала" полицейскими: сюда заходите, а сюда, в эти комнаты, нельзя", - говорит он, добавляя, что люди в шоке от позиции полиции.

Вчера суд должен был избрать бабушке меру пресечения, однако заседание перенесли на сегодня и сделали его закрытым.

Напомним, что о госпитализации в Черкассах маленького мальчика стало известно на прошлой неделе. Его нашли без сознания в частном дворе недалеко от городского парка. В больнице у ребенка диагностировали гематому головного мозга, оторванные губы и ожоги от сигарет на теле. На ушах медики обнаружили следы животных зубов.

Как сообщалось, к нанесению травм может быть причастна неродная бабушка мальчика, у которой он находился.

Несколько лет назад женщина была фигуранткой уголовных дел - в 2015 году она с мужем разводили крупных собак, которые иногда нападали на людей. Но тогда она избежала ответственности. На этот раз ей сообщили о подозрении.

Автор: Юрий Годован