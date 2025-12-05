У президента США теперь будет несколько поводов разозлиться на лидиров РФ и Индии.

Российский диктатор Владимир Путин сегодня находится в Индии с официальным визитом. Там ему устроили пышный прием, который может вызвать возмущение у Дональда Трампа. Но не только сам прием, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что во время визита Путина в Нью-Дели планируется подписание ряда важных торговых соглашений, но эта поездка - это "скорее шоуменство, чем суть".

Оба лидера устроили сеанс показательной дружбы с улыбками и катанием в одной машине.

Видео дня

По мнению обозревателей Bloomberg, этим шоу Путин в Моди стремятся показать Дональду Трампу свою "стратегическую автономию" перед США. Обе страны сейчас сталкиваются с усиленным давлением Америки: Россию пытаются принудить к миру в Украине, Индию - к отказу от российской нефти.

Издание отмечает, что хорошие отношения Москвы и Нью-Дели продолжаются с советских времен, так что ничего принципиально нового и удивительного сейчас не происходит.

"Но теплота этой встречи, вероятно, все же вызовет возмущение у администрации Трампа", - пишет Bloomberg.

На следующей неделе должен состояться новый раунд переговоров Индии и США по большой торговой сделке между ними. Журналисты убеждены, что американская делегация "вряд ли будет в восторге" от некоторых соглашений, которые накануне их прибытия Индия подпишет с россиянами. В частности Москва может открыть для Индии свой продовольственный рынок, что станет спасением для индийских фермеров на фоне торговой войны с США.

Политика Индии: последние новости

Как писал УНИАН, Индия договорилась арендовать у России атомную ударную подводную лодку за примерно 2 млрд долларов после десятилетних переговоров, которые неоднократно останавливались из-за ценовых споров. Ожидается, что субмарину передадут в течение двух лет, хотя сложность проекта может отсрочить поставку.

По условиям договора арендованная лодка не может быть использована в войне, но будет служить для обучения индийских моряков и совершенствования работы с атомными субмаринами в рамках развития собственного флота страны. Корабль будет находиться в составе ВМС Индии 10 лет, а контракт будет включать его обслуживание.

Вас также могут заинтересовать новости: