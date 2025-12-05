Режиссером выступил Том Харпер, который работал над несколькими эпизодами оригинального сериала.

Netflix представил первый тизер-постер фильма "Бессмертный человек", который станет продолжением культового криминального сериала "Острые козырьки".

Как сообщается в официальном аккаунте платформы в X, премьера ленты в кинотеатрах состоится 6 марта 2026 года, а уже 20 марта фильм появится на Netflix. Описание звучит так:

"Во время Второй мировой войны Томми Шелби возвращается в бомбардированный Бирмингем и участвует в секретных военных миссиях, основанных на реальных событиях, сталкиваясь с новыми угрозами. Он рассчитывается со своим прошлым и растущими национальными интересами"

В фильме вновь появятся Киллиан Мерфи, Софи Рандл ("Джеймстаун"), Стивен Грэм ("Это Англия", "Переходный возраст"), Нед Деннеги ("Стволы Акимбо") и другие. К актерскому составу также присоединились звезды Ребекка Фергюсон ("Дюна", "Тайна бункера"), Барри Кеоган ("Бэтмен", "Солтберн"), Тим Рот ("Теория лжи", "Криминальное чтиво") и Джей Ликурго ("Титаны", "Стив").

Напомним, производство фильма "Бессмертный человек" официально началось в сентябре. Сам сериал стартовал на BBC в 2013 году, а завершился в 2022-м после шести сезонов. За эти годы как сам проект, так и главные актеры, получили огромную армию фанатов.

