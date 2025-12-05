6-8 декабря осадков не ожидается.

В Киеве и Киевской области 6-10 декабря прогнозируется спокойная и достаточно теплая как для начала календарной зимы погода.

Как пояснили в Украинском гидрометеорологическом центре, над нами находится влажная теплая воздушная масса, которая вызывает облачное небо.

"Как и раньше, нашу погоду будет предопределять поле высокого атмосферного давления, поэтому 6-8 декабря осадков не ждем, в дальнейшем будет происходить перестройка погодных процессов и появится вероятность местами небольшого дождя и мокрого снега", - рассказали синоптики.

По их данным, ветер будет преобладать с юго-востока, он будет умеренной скорости.

"Температура будет иметь достаточно плавный ход как ночью, так и днем: по области минимальную ожидаем от 2° тепла до 3° мороза, максимальную 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В то же время в столице диапазон будет еще уже: ночью - около 0 градусов, а днем - 2-5 градусов тепла.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в Гидрометцентре отметили, что средняя температура зимних месяцев в Украине ожидается выше нормы на 1,5 - 2 градуса.

В то же время не исключены периоды холодной, морозной погоды продолжительностью от 3 до 7 дней. В холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения: непродолжительные, но достаточно существенные похолодания, осадки различной интенсивности и продолжительности, будут наблюдаться опасные и стихийные метеорологические явления.

