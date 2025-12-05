Силы обороны Украины не сдаются в битве за Покровск.

Главнокомандующий Вооруженный сил Украины генерал Александр Сирский рассказал о своем видении текущей ситуации на поле боя и о стратегии украинского войска в войне с Россией. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Оценка боевых действий на фронте

По его словам, украинские войска все еще контролируют северную часть города-крепости Покровск в Донецкой области и продолжат бороться, чтобы вернуть остальную часть города.

Кроме того, как отметил генерал, россияне запускают 4-5 тысяч ударных дронов на украинские позиции вдоль линии фронта ежедневно, а также еще от 1,5 тысяч до 2 тысяч дронов, сбрасывающих мины. Но Украина запускает такое же количество, и даже больше.

Видео дня

"Относительно дронов, существует примерно паритет. На данный момент, мы разворачиваем чуть больше FPV-дронов, чем россияне", - сказал Сырский.

Также, главнокомандующий ВСУ добавил, что российские оккупационные силы до сих пор имеют вдвое больше артиллерийских снарядов, чем ВСУ. Но дальность и смертоносность дронов при ведении боевых действий приводит к тому, что стало сложнее эффективно применять артиллерию. Сейчас 60% ударов осуществляется дронами.

Силы, с которыми наступает РФ

Сырский подчеркнул, что по всей линии фронта, которая простирается на расстояние около 1 тыс. 255 км, развернуты более 710 тыс российских солдат. Российская сторона теряет убитыми и ранеными около 1-1,1 тыс солдат в день. "Большинство убитыми", - сказал Сырский.

"На данном этапе российская армия пытается продвигаться практически вдоль всей линии фронта", - отметил генерал.

Самые горячие направления фронта

Как сообщил главнокомандующий ВСУ, самые ожесточенные бои происходят вокруг Покровска, Купянска, в район Лимана, и возле Гуляйполя.

"Украинская армия осуществляет стратегическую оборонительную операцию, направленную на сдерживание наступления врага, на предотвращение более глубокого его прорыва, на причинение максимальных потерь, а также на ведении контрнаступательных действий в тех секторах, где мы видим уязвимость врага", - подчеркнул Сырский.

В частности, стратегия ВСУ заключается в истощении врага, предотвращении его продвижения, удержании украинской территории, и с одновременным нанесением ударов в ближний тыл и вглубь территории России с целью подрыва оборонительных возможностей и промышленного потенциала.

Также у Сырского спросили, готовы ли украинские силы и имеют ли достаточное количество личного состава, чтобы продолжать бороться.

Генерал ответил:

"Мы имеем ресурсы продолжать осуществлять военные операции".

Ситуация вблизи Покровска

Как сообщал УНИАН, согласно данным мониторингового проекта DeepState, российские захватчики почти ежедневно имеют продвижение на фронте.

В то же время, россияне продолжают безумно штурмовать в районе Покровска несмотря на большие потери.

Вас также могут заинтересовать новости: