Вечером в пятницу, 5 декабря, состоялась премьера восьмого выпуска реалити-шоу "Холостяк". В его начале в проекте было семь девушек, однако в конце осталось лишь четыре участницы.

УНИАН собрал для вас самые интересные моменты 8 выпуска Холостяка: ссоры между участницами, поцелуи и прощание Тараса Цымбалюка с девушками, а также необычные свидания.

Шоу началось с объяснений актера относительно своего исчезновения на последней церемонии роз. Он признался, что "скорая" увезла его на капельницы, но он чувствует вину из-за того, что оставил девушек. Тарас подчеркнул, что неделя перед знакомством с родителями должна быть очень важной и сложной.

Первым состоялось двойное свидание навылет с косметологом Оксаной Шанюк и фитнес-тренером Ольгой Дзундзой. Они научились танцевать румбу и исполнили этот танец в филармонии.

Совместный разговор был напряженным, поэтому Тарас позвал Ольгу и Оксану на индвидуальное общение. Актер сказал обеим женщинам, что они недостаточно открылись на этом проекте, поэтому он не видит смысла держать их здесь в дальнейшем.

Тем временем девушки в доме обсуждали, с кем видят себя в финале шоу. Между ними начали возникать конфликты с обвинениями в неискренности и попытках манипулировать Тарасом.

Следующей на свидание пошла менеджер Анастасия Половинкина. Актер решил показать ей свои любимые города в Киеве. После встречи он рассказал, что их свидание имело вайб "студенческой беззаботности". Они также пришли в книжный магазин, чтобы нарисовать на мольберте фразы и образы, которые у них ассоциируются друг с другом. После этого произошел их первый поцелуй.

Участницы, которые остались вместе, выяснили, что Ира и Надин не общаются с другими девушками. Даша и Надин эмоционально поспорили, после чего вторая расплакалась и ушла в дом.

Тарас пригласил на свидание Иру, Надин и Ирочку. Актер выбрал флайборды, поскольку знал, что Ира любит активности с водой, а Ирочка готова на эксперименты. Надин рассказала, что когда-то едва не утонула, поэтому боится воды, но в финале все девушки испытали свои силы.

После этого "холостяк" предложил приготовить вместе ужин. Из-за напряженной атмосферы он начал "выдергивать" их в комнаты для личного общения. Во время разговора они с Ирочкой прослушали свою запись звуков леса и девушка начала плакать. Между ними произошел первый поцелуй.

С Надин они легли на кровать и начали обниматься и целоваться. Участница подарила ему парный браслет. А вот во время разговора с Ирой Тарас не очень поверил в рассказ девушки о довольно простом начале ее бизнеса. Также он возмутился беспорядком в ее комнате.

Даша с "холостяком" пошли на винодельню, поскольку девушка мечтала о таком свидании. Они веселились и Тарас обратил внимание на то, что девушка впервые выглядит такой довольной. В то же время позже он признался, что между ними еще нет глубоко романтической связи.

Тем временем девушки получили от Тараса задание записать обращение на этой неделе в стиле TikTok. Даша предложила сделать это вместе, призвав актера задавать вопросы о конфликтах в доме всем сразу, но Ирочка и Надин не захотели этого делать.

Началась церемония роз, во время которой девушки смотрели подарки, которые подготовили для других участниц. Ирочка получила от Надин сертификат на массаж, а сама подарила ей подушку. Даша подарила Насте фату, потому что у той когда-то сорвалась свадьба, а от нее получила шуточные грамоты "за гибкий ум", "искреннюю подлинность", "блестящую яркость" и "безусловный талант".

Тарас подарил Ире ее фотографию, но сказал, что прощается с ней. Розы получили Ирочка, Надин, Настя и Даша. На следующей неделе Цымбалюк будет знакомиться с их родителями.

