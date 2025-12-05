Изложенный документ в США вызвал острую реакцию во всей Европе.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила в пятницу, 5 декабря, что Европа сталкивается с "суровой перспективой исчезновения цивилизации". Поэтому США пообещали поддерживать единодушные "патриотические" партии по всему континенту, чтобы предотвратить будущее, в котором "некоторые члены НАТО станут преимущественно неевропейскими", сообщает The New York Times.

В стратегии национальной безопасности США указывается, что Америка должна "культивировать сопротивление" по всей Европе, поддерживая политические партии, которые борются против миграции и продвигают национализм.

Поддержка партий в мире

Добавляется, что это, в частности, касается нескольких правых популистских партий, таких как Reform U.K. в Великобритании и Альтернатива для Германии, известная как AfD, которую немецкие спецслужбы отнесли к экстремистской.

"Во всем, что мы делаем, мы ставим Америку на первое место", - процитированы слова Трампа в документе.

Издание отмечает, что президент США назвал отчет "дорожной картой, гарантирующей, что Америка останется самой великой и успешной нацией в истории человечества".

Критика Европы

В разделе под названием "Продвижение европейского величия" указывается резкая критика ближайших союзников Америки. Трамп предупреждает, что Европа находится на пути к тому, чтобы стать "неузнаваемой" из-за миграционной политики. По его мнению, именно она подрывает национальную идентичность европейских стран.

Глава Белого дома считает, что политика США должна заключаться в том, чтобы помочь Европе "исправить ее нынешний курс" в течение следующих нескольких десятилетий.

"Мы хотим, чтобы Европа осталась европейской, восстановила свою цивилизационную уверенность в себе и отказалась от неудачной политики чрезмерного регулирования", - говорится в документе.

В публикации указывается, что Трамп не скрывает своего пренебрежения к политическому руководству Европы и неоднократно давил на лидеров стран, чтобы они подчинились его воле относительно финансирования НАТО, торговли и пошлин.

Издание отмечает, что в заявлении президента США четко видно мнение, что внешняя политика "Америка превыше всего" стала призывом для других националистических политиков к реформированию своих политических систем.

Добавляется, что оно перекликается с некоторыми формулировками "Теории большой замены" - националистической конспирологической теории, которую поддерживают некоторые из ближайших помощников Трампа. Она заключается в том, что предупреждает о преднамеренных попытках заменить белых людей небелыми иммигрантами.

Примечательно, что в документе Европейский Союз и другие "транснациональные органы" обвиняют в подрыве свободы и суверенитета, цензурировании свободы слова и нарушении основных принципов демократии, чтобы подавить политическую оппозицию.

"Растущее влияние патриотических европейских партий действительно дает повод для большого оптимизма. Нашей целью должна быть помощь Европе в исправлении ее нынешнего курса", - указано в документе.

Реакция в Европе

Как отмечает издание, через несколько часов после обнародования этот документ вызвал острую реакцию во всей Европе.

В частности, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул ответил, что Германия "не считает, что нам нужно получать советы от любой страны или партии".

"Это прямое нападение на Европейский Союз", - заявил депутат Европейского парламента, возглавляющий делегацию по вопросам отношений с США Брандо Бенифей.

Он назвал документ "абсолютно неприемлемым", полным "экстремальных, шокирующих фраз", а также добавил, что некоторые из утверждений в отчете являются прямым призывом к вмешательству в выборы.

Отношения США и ЕС

Ранее УНИАН сообщал, что европейские дипломаты рассказали Bloomberg, что США призвали некоторые страны Евросоюза заблокировать планы по использованию замороженных российских активов для обеспечения репарационного кредита для Украины. Источники на условиях анонимности добавили изданию, что американские чиновники пытались убедить европейцев, что эти средства необходимы для обеспечения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Также мы писали, что верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что сокращение количества американских войск в Европе не создаст дополнительной нагрузки на оборону континента. Гринкевич добавил, что уверен в возможностях Европы и Канады. Он отметил, что Альянс готов к любым кризисам и непредвиденным обстоятельствам. Ожидается, что США могут пересмотреть свою военную стратегию и решить осуществить передислокацию американских войск из Европы в Индо-Тихоокеанский регион.

