В пятницу немецкий Бундестаг проголосовал за законопроект о реформе призыва в вооруженные силы.

Как сообщает CNN, за документ проголосовали 323 депутата, 272 были против, еще один парламентарий воздержался.

Этот шаг имеет целью увеличить численность вооруженных сил Германии примерно до 260 000 солдат, по сравнению с нынешними 180 000, а также набрать еще 200 000 резервистов до 2035 года.

Согласно новой системе, юноши, достигшие 18-летнего возраста, должны заполнить анкету, в которой им придется ответить на вопросы об их физической подготовке и готовности присоединиться к армии.

А с июля 2027 года мужчины также должны будут проходить обязательные медицинские осмотры по достижении 18 лет.

"Благодаря этим реформам Германия присоединяется к нескольким другим европейским странам, которые либо возобновили, либо расширили свою военную службу после вторжения России в Украину", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, власти США хотят, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большую часть оборонных возможностей НАТО, от разведки до ракет.

В частности, Reuters со ссылкой на источники написало, что об этом заявили представители Пентагона на встрече с несколькими европейскими делегациями.

Также издание отметило, что американские официальные лица пригрозили, что если Европа не уложится в срок до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах обороны НАТО, сообщили источники.

