Актеры развелись в 2004 году.

В России нашли мертвой 54-летнюю актрису Ксению Качалину, известную также по браку с известным артистом Михаилом Ефремовым.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, о смерти Качалиной стало известно в четверг, 4 декабря. Актер вместе с сыном приехали в квартиру, в которой она жила, потому что женщина перестала выходить на связь. Последний раз они разговаривали несколько недель назад.

Мужчины нашли тело Качалиной в захламленной квартире, она лежала рядом с кроватью. Актер пытался ее реанимировать, однако в конце концов вызвал полицию и карету скорой медицинской помощи.

В молодости актриса снялась в фильмах "Над темной водой", "Письма в прошлую жизнь", "Цирк сгорел и клоуны разбежались", "Богиня: как я полюбила" и других, однако ее карьера быстро закончилась. В 2018 году Качалина рассказала, что имеет серьезные проблемы с алкоголем и живет в ужасных условиях.

Напомним, ранее Ефремов был известен как критик Кремля. Он высказывался против аннексии Крыма и не поддерживал агрессивную политику Российской Федерации. Однако после ДТП в 2020 году, уголовного дела и заключения ситуация изменилась и появились заявления, переданные через адвокатов и российские медиа, где актер выражает уже другую точку зрения.

В некоторых источниках сообщалось, что он готов был даже пойти добровольцем на войну против Украины.

