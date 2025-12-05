Диета на основе сардин стала популярной в TikTok и Instagram.

Сардины переживают свой звездный час. Когда-то они были задвинуты в дальний угол кладовой как еда "последней надежды", а теперь стали модными.

Издание Prevention выяснило у специалистов, помогает ли сардинная диета похудеть.

Эксперты говорят, что диета, состоящая на 100% из сардин, - не лучшая идея. Такое питание лишает организм важных питательных веществ. Хорошая новость заключается в том, что сардины действительно имеют некоторые преимущества для здоровья и могут быть легко включены в здоровую диету.

Что такое сардинная диета

Сардинная диета - это монодиета, которую популяризировала в 2023 году доктор Аннет Босворт (доктор Боз) как трехдневный вызов. Она рекомендует пить только воду и черный кофе во время, а также добавлять в сардины безуглеводный острый соус или приправы.

"Питание только сардинами может помочь вам похудеть, потому что вы, скорее всего, устанете от однообразия и в итоге будете потреблять меньше калорий, но это просто недоедание, а не здоровое похудение, которое мы рекомендуем", - отметил сертифицированный бариатрический хирург Гектор Перес.

По словам диетолога-нутрициолога Моники Аусландер Морено, помимо неэффективности, употребление только одного вида или категории продуктов не очень полезно для организма.

"Это может привести к опасному дефициту питательных веществ и изменению электролитного баланса", - объясняет она.

Пищевая ценность сардин

В одной порции сардин в воде весом 106 г содержится примерно:

90 калорий;

22,6 г белка;

351 мг кальция;

2 г жира;

343 % суточной нормы (СН) витамина B12;

22% дневной нормы (ДН) витамина D;

15% ДН железа.

При этом сардины ы масле содержат около 190 калорий и 10,5 граммов жира. Сардины также содержат цинк и магний, два других питательных вещества, необходимых организму для оптимального функционирования. Они также содержат омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье сердца, мозга и глаз и могут уменьшать воспаление.

Сардины – польза и вред для здоровья

Хотя эксперты не рекомендуют диету, состоящую исключительно из сардин, но они отмечают, что эта рыба может быть частью питательного рациона.

"Это рыба с низким содержанием ртути. Кроме того, она доступна по цене, проста в приготовлении и содержит большое количество омега-3 жирных кислот. Это связано с благоприятным воздействием на иммунитет, когнитивные функции и целым рядом противовоспалительных свойств. Также она богата белком и способствуют насыщению и синтезу мышечного белка", - говорит Морено.

В то же время сардины не содержат много клетчатки. Как отмечает Перес, микробиом кишечника нуждается в клетчатке для поддержания метаболизма и регулирования чувства голода.

"Вы также рискуете получить слишком много натрия и нарушить баланс витаминов и минералов", - указал хирург.

Доктор Расул Монтазери также выступил против сардинной диеты.

"Людям, страдающим гипертонией, заболеваниями почек, сердечной недостаточностью, подагрой или натрийчувствительными состояниями, следует избегать диеты, состоящей исключительно из сардин. Натрий и пурины могут ухудшить артериальное давление, нагрузить почки и вызвать воспаление суставов. Беременные женщины и люди с нарушениями обмена веществ также нуждаются в более сбалансированном рационе", - объясняет Монтазери.

Морено также отмечает, что некоторые сардины содержат кости, поэтому они могут быть опасны для людей, у которых есть проблемы с глотанием. И, конечно же, людям с аллергией на рыбу не следует пробовать диету на основе сардин.

Хотя технически возможно похудеть, питаясь исключительно сардинами, эксперты не рекомендуют диету на основе этой рыбы. В долгосрочной перспективе она, как правило, неэффективна и приводит к дефициту важных питательных веществ.

