Венгрия снова 'ставит палки в колеса' усилиям Евросоюза по помощи Украине

Отказ Венгрии теперь повышает ставки в ожидаемо интенсивных переговорах по кредиту до встречи лидеров ЕС в Брюсселе.

Венгрия официально исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины. Об этом пишет POLITICO.

Важно, что этот шаг лишает ЕС потенциального "плана Б" на случай, если он не сможет найти способ использовать замороженные российские государственные активы для финансирования кредита Киеву в размере 165 миллиардов евро.

Еврооблигации могли бы стать альтернативным источником финансирования для Украины, но Будапешт отверг идею выпуска совместных облигаций, обеспеченных семилетним бюджетом ЕС.

Отмечается, что отказ Венгрии прозвучал за несколько часов до ужина канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в Брюсселе, посвященного обсуждению кредита.

Мерц заявил, что планирует использовать это событие, чтобы привлечь Де Вевера. Он сказал:

"Я очень серьёзно отношусь к опасениям и возражениям премьер-министра Бельгии. Я не хочу его убеждать, я хочу убедить его в правильности предлагаемого нами пути".

Германия предлагает гарантию возврата 25% средств, чтобы убедить Бельгию направить замороженные миллиарды на помощь Украине, но Де Вевер хочет получить более широкие гарантии от всего ЕС, что Бельгия будет застрахована на всю сумму или даже больше.

В среду Комиссия предложила еврооблигации в качестве одного из двух вариантов, наряду с российским кредитом, обеспеченным активами, чтобы гарантировать, что резервы Украины не опустеют уже в апреле следующего года. Однако для привлечения долга из бюджета ЕС для поддержки Украины требуется единогласное решение. Отказ Венгрии теперь повышает ставки в ожидаемо интенсивных переговорах по кредиту до встречи лидеров ЕС в Брюсселе 18 декабря.

Важно, что комиссия неоднократно преуменьшала финансовые и юридические риски, связанные с репарационным кредитом, и настаивает на том, что её предложение учитывает большинство опасений Бельгии.

Помощь Украине от ЕС

Европейская комиссия хочет, чтобы 27 стран-членов ЕС договорились на саммите в конце этого месяца о поддержке испытывающей трудности экономики Киева кредитом, основанным на замороженных резервах российского Центробанка. Бельгия решительно сопротивляется этому, поскольку она владеет львиной долей этих замороженных средств и опасается, что окажется на крючке в случае судебного иска Кремля.

Предлагаемый репарационный кредит предусматривает выделение 115 млрд евро на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, а 50 млрд евро пойдут на покрытие бюджетных потребностей Киева.

Недавно Де Вевер заявил, что Бельгия может поддержать предоставление Украине так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных активов Российской Федерации. Но для этого Евросоюз должен выполнить три условия.

