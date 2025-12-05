Philip Morris расширяет многолетнее партнерство со Scuderia Ferrari HP: бренд ZYN появится на болидах Формулы 1

Philip Morris International (PMI) объявила о новом этапе сотрудничества с командой Scuderia Ferrari HP и Ferrari Challenge Trofeo Pirelli - новость появилась на сайте компании 3 декабря 2025 года.

Расширение партнерства начнется уже в новом сезоне 2026 года и планируется на последующие годы. Одним из ключевых элементов обновленного сотрудничества станет появление бренда никотиновых паучей ZYN на болидах Scuderia Ferrari HP во время определенных этапов чемпионата. Впервые логотип ZYN будет представлен во время Гран-при Абу-Даби 7 декабря 2025 года.

В Ferrari отмечают, что полувековое сотрудничество с PMI развивается благодаря совместному стремлению к совершенству и инновациям.

"Обновленный формат партнерства с PMI является конкретным примером нашего подхода к инновациям и ответственности. Мы гордимся развитием сотрудничества, которое длится более пятидесяти лет", - заявил Лоренцо Джорджетти, директор по доходам от гонок Ferrari.

PMI последовательно трансформирует свой бизнес, уменьшая зависимость от традиционных табачных продуктов. За первые девять месяцев 2025 года 41% чистого дохода компании пришлось именно на категорию бездымных продуктов.

Никотиновые паучи ZYN остаются лидером рынка США* и единственные в этой категории, авторизованные Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) как отвечающие требованиям защиты общественного здоровья.

*заявленные объемы поставок в США и оценка объемов продаж ZYN на рынке с января 2025 года по июль 2025 года.

С 2008 года PMI инвестировала более $14 млрд в научные исследования, разработку и коммерциализацию бездымных альтернатив. Компания заявляет о намерении полностью отказаться от продажи сигарет в будущем.