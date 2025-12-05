Вселенная дает шанс дистанцироваться от прошлого давления.

После 5 декабря 2025 года три знака Зодиака выходят из затяжного сложного этапа. Луна в Раке создает редкое сочетание внутренней силы и глубинного исцеления. Этот транзит помогает сбросить давний эмоциональный груз, преодолеть старые барьеры и понять, зачем были нужны все предыдущие испытания. Он не отменяет проделанную работу, а превращает ее в заслуженный результат, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

В пятницу становится ясно: то, что тянуло вниз, постепенно теряет свою тяжесть. Ситуации, выглядевшие безысходными, теперь поддаются решению. Появляется чувство поддержки, уверенности и возможности наконец-то идти дальше. Для этих трех знаков данный лунный цикл обозначает фактическое завершение трудного периода. Облегчение ощутимо, а финальная точка вполне реальна. Вселенная дает шанс дистанцироваться от прошлого давления. Возьмите эту возможность.

Овен

Луна в Раке помогает вам избавиться от всего, что тормозило продвижение вперед. И вы, Овен, отлично понимаете, о чем идет речь. Прозрение, которое приносит этот транзит, точно указывает, что перестало работать и что пора отпустить.

Прежние сложности перестают казаться бесконечными и обретают смысл. 5 декабря то, что беспокоило вас гораздо сильнее, чем вы признавали, наконец перестанет иметь над вами власть. Это вызывает благодарность и внутреннее облегчение.

С этого дня вы ощущаете прилив сил, эмоциональную легкость и полную готовность двигаться дальше. Тяжелый этап завершен, а лунная энергия задает нужный импульс. Вперед, Овен.

Рак

Эта лунная фаза помогает вам расправиться с эмоциональными переживаниями, которые тянулись слишком долго. Пятница проходит под силой Луны в вашем собственном знаке и это момент, который не дает возможности вернуться к старому.

5 декабря ваша интуиция становится главным ориентиром. Наступает внутренний прорыв, игнорировать который просто невозможно. Действуйте, Рак. Прислушайтесь к знакам Вселенная вручает вам ключ к облегчению, и остается лишь принять его.

К концу дня вы ощутите уверенность, освобождение и подъем. Давящие обстоятельства уходят в прошлое, а ваше пространство очищается от препятствий. Перед вами открываются более светлые и спокойные перспективы.

Скорпион

Луна в Раке дает вам возможность освободиться от боли и вернуть себе контроль над происходящим. Вы ясно видите источники трудностей и понимаете, как разорвать старые схемы. Это ваш день, Скорпион, не упустите его.

5 декабря ощущение застоя отступает окончательно. Решения появляются естественно, будто сами собой, а груз проблем постепенно сходит на нет. Вы смотрите вперед, и возврата к прежнему состоянию уже не будет. Пятница приносит движение на полной скорости.

К вечеру вы почувствуете вспышку энергии и обновленности. Тяжелый период завершен, и Вселенная направляет вас к более устойчивой и спокойной жизни. Готовы? Конечно да вы ждали этого давно.

Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких трех знаков Зодиака начинается "белая полоса".

Вас также могут заинтересовать новости: