Ведущая впервые стала мамой летом текущего года.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк поделилась, что ее жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук, хотел присутствовать на родах их сына Оскара, но она его не пустила.

"Мой хотел, я не пустила. Я против такого. Мне кажется, что это таинство…", - отметила она в эфире нового выпуска развлекательного шоу "Хто зверху?".

Женская команда участниц отвечала на вопрос относительно того, сколько процентов мужчин поддерживают партнерские роды.

Видео дня

И хоть Никитюк заявила, что сама лично против этого, она добавила, что у всех ее знакомых были именно партнерские роды.

И, отвечая на вопрос. Леся также отметила, что "все больше и больше мужчин стремятся поддержать своих жен, любимых в этот ответственный момент".

Леся Никитюк родила сына - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в эфире шоу Леся Никитюк впервые рассказала о своих родах и раскрыла, присутствовал ли на них жених.

"Во время того, как я рожала в первом родильном доме Киева, на моих родах присутствовал мой родной, самый любимый мужчина... Правда, он не был прям на родах, он стоял под дверью, но он все слышал, как я не кричала, а просто... приглашала сына в этот мир", - поделилась ведущая.

Вас также могут заинтересовать новости: