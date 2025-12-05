Главный герой 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк объяснил свое отсутствие на последней церемонии роз.

Как известно, в седьмом выпуске проекта участницам рассказали, что актера госпитализировали в больницу. Встревоженные женщины получили розы от ведущего шоу Григория Решетника, двух из них заочно пригласили на двойное свидание на следующей неделе. После этого они записали к Тарасу видеообращения, в которых желали ему скорейшего выздоровления.

В начале восьмого выпуска Цымбалюк рассказал, что после вызова кареты скорой медицинской помощи ему два дня ставили капельницы. Актер не стал раскрывать причину госпитализации, но признался, что чувствует себя виноватым за свое исчезновение:

"Я пропустил церемонию и умене есть вина из-за этого. Болезнь у меня или нет - девушки не должны быть обделены моим вниманием".

