Людям, родившимся в эти три месяцы, важно восстановить психику до конца 2025-го

Позвольте себе передышку.

Финальные недели 2025 года подходят для того, чтобы замедлиться и внимательно прислушаться к своим переживаниям. И, как утверждают астрология и нумерология, людям, появившимся на свет в три определенных месяца, особенно важно уделить время эмоциональному восстановлению до наступления 2026 года, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Чтобы вступить в новый год энергичнее, удачливее и с более ясным взглядом на жизнь, им стоит сосредоточиться на собственных ощущениях, разобраться в накопившихся чувствах и позаботиться о душевном состоянии. Такой подход позволит выйти из изматывающих циклов и менять поздно укоренившиеся привычки.

Март

Те, у кого месяц рождения март, полезно завершить зависшие процессы до наступления 2026 года. С 10 декабря Нептун начинает прямое движение в Рыбах, завершив длительную ретроградность. Это коснется и интуитивных Рыб, которым предстоит взглянуть в лицо ограничивающим убеждениям, и инициативных Овнов, ощущающих необходимость вырваться из застойных состояний. Декабрь 2025 года символично подталкивает вас к закрытию важного жизненного этапа. Инстинкты станут особенно острыми, и вы яснее увидите, где соглашались на меньшее, чем заслуживаете, какие моменты игнорировали и в каких ситуациях жертвовали собой ради одобрения или любви. Все это пора оставить в прошлом.

Май

У устойчивых Тельцов, которые решают пересмотреть свои разрушительные привычки, и у наблюдательных Близнецов, осознающих, что настало время перерасти старую версию себя, эмоции вот-вот выйдут на новый уровень. Появится долгожданная ясность ума и чувство внутреннего облегчения. Однако сперва нужно признать истощение и те участки внутреннего мира, которым требуется отдых. Позвольте себе провести завершающие недели 2025 года в поиске внутренней устойчивости - внешний порядок начнет складываться только тогда, когда внутри станет спокойнее.

Ноябрь

Рожденным в ноябре предстоит принять решения, которые они долго откладывали. Чувствительные Скорпионы ощущают необходимость глубокой трансформации, а стремящиеся к смыслу Стрельцы ищут путь, который по-настоящему соответствует их внутреннему движению. Этот месяц рождения призывает наконец действовать, но с пониманием: эмоциональное здоровье должно быть на первом месте. Без ясного взгляда на происходящее усилия будут рассеиваться, а напряжение возрастать. Ретроградный Меркурий, проходивший через Стрельца и Скорпиона, мог сбить их с курса. Но финальные недели 2025-го приносят ответы, пусть и непростые.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вскоре исполнят свои заветные мечты.

Вас также могут заинтересовать новости: