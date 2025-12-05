Премьер-министр страны Метте Фредериксен неоднократно высказывалаьс в поддержку Украины

Дания стала одной из стран, выделивших наибольшую сумму Украине с момента полномасштабного вторжения России. Однако в ближайшие годы украинцев ожидает сокращение помощи от Копенгагена.

Издание DR пишет, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна предоставит Украине в 2026 году 9,4 млрд крон или 1,5 млрд долларов. В прошлом году Копенгаген выделил Киеву 16,5 млрд крон или 2,58 млрд долларов, а годом ранее - почти 19 млрд крон или около 2,97 млрд долларов.

Премьер-министр Метте Фредериксен неоднократно подчеркивала, насколько важно финансово помогать украинским военным.

При этом представитель по вопросам обороны Датской социал-либеральной партии Стинуса Линдгрина считает, что сейчас не время сокращать поддержку Украины:

Проблема в том, что мы уже давно не выделяли новые средства. Если мы считаем, что поддержка Украины настолько важна, а я слышу, как об этом говорят все партии, то сейчас самое время сесть в парламенте и убедиться, что у нас есть эти деньги.

Подавляющее большинство в датском парламенте в 2023 году одобрило создание Фонда для Украины. На сегодняшний день Дания предоставила Киеву военную поддержку в размере 70 миллиардов крон или почти 11 млрд долларов.

Международная помощь Украине - последние новости

Евросоюз рассматривал предоставление Украине репарационного кредита за счет замороженных российских активов, но Бельгия, на территории которой находится наибольшая сумма, выступает против, опасаясь судебных тяжб с Москвой.

При этом Еврокомиссия предложила, чтобы страны предоставили Украине миллиардные гранты, или чтобы блок коллективно взял на себя общий долг для обеспечения займа.

В свою очередь комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис призвал европейских партнеров предоставить Украине финансовую поддержку, что позволит укрепить собственную безопасность стран-членов блока.

В то же время правительство Великобритании заявило о готовности передать 8 миллиардов фунтов стерлингов или 9,2 миллиарда евро замороженных российских активов в поддержку Украины.

Кроме того, Швеция в течение ближайших лет поэтапно прекратит предоставление помощи пяти странам и направит эти средства на увеличение поддержки Украины.

