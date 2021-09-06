Люди несут в дом, где жил мальчик, игрушки, цветы и записки.

Жители Черкасс отреагировали на смерть замученного шестилетнего мальчика, который умер, не выходя из комы.

Как сообщает "Обозреватель", к дому семьи Лясовых, где жил умерший, люди принесли цветы, игрушки и записки с требованием расследования смерти ребенка.

"Теперь ангел на небе, а виновные среди нас. Должен быть справедливый суд", "За справедливое расследование. Мы хотим знать правду. Насилие над ребенком должно быть наказуемо", "Требуем "Дело чести" от каждого, кто расследует дело Андрюши", "Требуем проведения независимой экспертизы", "Маленький Андрей имел бы жить и радоваться вместе с другими детьми", – пишут люди в записках.

Пытки и смерть мальчика из Черкасс - что известно

24 августа в Черкассах госпитализировали с признаками мозговой комы третьей степени травмированного семилетнего мальчика. Медики диагностировали у ребенка гематому головного мозга, оторванные губы и погрызенные животными уши. Кроме того, на теле обнаружили следы ожогов от сигарет. Сообщалось, что мальчик пролежал несколько дней без сознания.

Правоохранители начали два уголовных производства: по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

25 августа в больнице сообщили о состоянии ребенка и отметили, что жизнь мальчика поддерживали препараты и аппараты.

Впоследствии стало известно, что к пыткам шестилетнего мальчика в Черкассах может быть причастна его неродная бабушка. Несмотря на то, что она говорит другую версию - якобы мальчик упал с кучи кирпича, веры этим словам не было.

Бабушки мальчика объявили подозрение при осмотре ребенка эксперты, в частности, обнаружили убойную рану головы. После этого отец шестилетнего мальчика из Черкасс сделал неожиданное заявление и сказал, что пыток не было.

31 августа суд в закрытом режиме решил судьбу бабушки замученного мальчика из Черкасс, женщину взяли под стражу на два месяца. После этого она озвучила новую версию травмирования ребенка.

6 августа стало известно, что ребенок умер, не выходя из комы.

Автор: Юрий Годован