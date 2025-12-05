Вывод войск из Мирнограда - это вопрос времени, - Селезнев

Важная задача - сохранить жизнь украинских защитников, но окончательные решения будут принимать командиры на местах, которые лучше знают ситуацию.

Продолжение удержания позиций в Покрвоске зависит от того, сколько долго Силы обороны Украины будут держать рубежи в Мирнограде.

Об этом военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил в эфире Общественного.

Эксперт отметил, что в районе Покровска происходят чрезвычайно сложные бои.

Видео дня

"Наши подразделения находятся в чрезвычайно неудобных условиях. Это неудобство связано не только с тем, что враг продолжает инфильтрировать свои силы и средства как на территории самого Покровска, так и в южный пригород Мирнограда. Ключевая проблема заключается в том, что враг держит под устойчивым огневым контролем ключевые логистические магистрали как между Покровском и Мирноградом, так и между Покровском и Павлоградом", - отметил Селезнев.

В связи с этой проблемой, Силы обороны Украины не могут активно применять автомобильную технику для поставки необходимых нашим защитникам средств. Необходимые ресурсы для наших защитников перебрасываются с помощью тяжелых дронов, но объемы таких перевозок незначительны. Всем необходимым украинских защитников обеспечить технически невозможно.

"Что будет дальше? Конечно, командиры на местах будут лично решать что делать. Проводить ли маневренную оборону, или отходить на другие рубежи и позиции, проводя арьергардные бои. В любом случае, о таких действиях узнаем, скорее всего, постфактум, потому что во время таких чрезвычайно сложных видов маневрирования информационная тишина должна присутствовать", - подчеркнул Селезнев.

В то же время, он назвал бредом заявление от российских топ-чиновников, в том числе от российского диктатора Владимира Путина, о якобы полном контроле над Покровском со стороны захватчиков.

"Этот бред не соответствует реалиям на земле", - отметил Селезнев.

Он отметил, что часть Покровска до сих пор находится под контролем ВСУ, но этот контроль дается чрезвычайно сложным усилиям и ресурсам.

"Мы до сих пор держим по меньшей мере северо-восточный пригород самого Покровска - это факт. Сколько по времени мы будем удерживать - надеюсь, что будем держать до того момента, пока не произойдет перемещение определенных сил и средств, в частности - из района Мирнограда", - подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что потерять контроль над этой частью Покровска недопустимо хотя бы ради того, чтобы в безопасных условиях, с минимальными рисками, вывести украинские подразделения, которые до сих пор защищают Мирноград и его окрестности.

При этом, по словам эксперта, оккупанты сосредоточили в районе Покровска и Мирнограда 140 тысяч военных. Уже как минимум год захватчики мечтают о захвате этих двух городов, но до сих пор не получили полного контроля.

Селезнев соглашаются с позицией президента Украины Владимира Зеленского, что важнее беречь жизни украинских воинов, чем держать руины города. "Думаю, что вопрос только времени, когда увидим ту самую маневренную оборону в исполнении украинского войска для того, чтобы уберечь личный состав, который выполняет задачи, в частности, в районе Мирнограда", - добавил Селезнев.

Он считает, что другого пути нет. Соответствующий опыт уже был в районе Бахмута, Угледара и тому подобное.

Ситуация в Мирнограде

Как сообщал УНИАН, ранее издание Bild распространило информацию, что украинским защитникам в Мирнограде грозит полное окружение.

В то же время, в Генеральном штабе ВСУ отметили, что украинские воины проводят мероприятия для налаживания логистики и блокируют попытки российских войск накапливать штурмовые группы и продвигаться в обход населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: