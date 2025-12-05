Графики отключений 6 декабря: какие регионы будут без света в субботу

Энергетики продолжают восстановление инфраструктуры после обстрелов врага.

В субботу, 6 декабря, меры ограничения потребления электроэнергии будут введены во всех регионах Украины в течение всех суток. Об этом сообщает Укрэнерго.

Энергетики продолжают ликвидацию последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак российских оккупационных войск на энергообъекты.

Почасовые отключения будут действовать объемом от 0,5 до 2,5 очереди в течение всех суток в субботу. Промышленные потребители будут ограничены в мощности электроснабжения так же в течение суток.

Энергетики предупреждают, что время и объем применения ограничений могут оперативно меняться, поэтому для получения оперативной информации советуют мониторить официальные страницы облэнерго.

Для 12 полуочередей столицы свет будут выключать в один или два этапа. Дважды электроэнергии не будет у большей части потребителей – в 7 полуочередей. Три полуочереди будут без света только раз, после обеда, еще две – в первой половине дня.

Полное восстановление энергосистемы Украины может занять до 8 лет уже после завершения боевых действий, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. До этого момента он не исключает, что отключения света в домах украинцев могут быть как летом, так и зимой, в пиковые температуры.

Председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко предупредил, что худший сценарий для Украины - тотальный блэкаут, то есть отсутствие света, воды и тепла. Но вероятность подобного сценария он считает незначительной, поскольку энергетики готовы к любому развитию событий и часто работают, по его словам, 24/7.

