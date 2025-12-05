Представитель украинской компании по разработке робототехники рассказал, что автономность в обороне преувеличена, но точка невозврата уже пройдена.

В боевых действиях используется не более 1 процента технологических решений, которые являются действительно автономными. А разговоры об автономности в обороне "сильно преувеличены". Об этом генеральный директор украинского производителя оружия Ark Robotics, имеющего псевдоним "Ачи", рассказал Business Insider.

По его словам, многое из того, что называется автономным, таковым не является. А в реальности на передовой не более 1% случаев, когда "присутствует автономность".

"Существует разрыв между ажиотажем вокруг автономии и тем, что на самом деле работает на передовой сегодня", - сказал Ачи.

По его словам, силы обороны "хотят стопроцентной надежности, а искусственного интеллекта на это не хватит". Он добавил, что человеческий надзор все еще очень нужен. Хотя и ожидаются изменения. Ведь поле боя требует автономной работы техники.

В частности, компания Ark Robotics работает над более автономными технологиями и ожидает быстрых улучшений в этой области:

"Мы уже прошли точку невозврата".

Компания производит набор автономных роботов, которых используют более 20 украинских бригад. В частности, разрабатывает систему Frontier, которая позволяет тысячам воздушных дронов и наземных роботов работать вместе с минимальным участием человека. Он сказал, что в Frontier присутствует автономия, но описал ее как ранний шаг к масштабной автономии на уровне сети.

По его словам, в разработке важно опередить противника, ведь в создании таких продуктов соревнуются не только демократические страны.

Вопрос автономии систем

Авторы напомнили, что автономные системы становятся все более распространенными в Украине. Эти системы помогают компенсировать больший размер российских войск, уменьшить нагрузку на операторов и держать пилотов дронов подальше от опасности.

Автономные системы принимают решения быстрее, чем люди, и выполняют определенные рутинные задачи на поле боя, освобождая войска от работы высшего уровня. Более совершенные системы могут запускать оружие автономно или координировать рой дронов. Другие могут обучаться и принимать решения самостоятельно, но многие все еще держат людей в курсе событий как по этическим, так и по политическим соображениям.

Ачи сказал журналистам, что его компания стремится достичь автономии на двух уровнях. Первый - это периферийная автономия, когда системы принимают решения самостоятельно, без инструкций от оператора или центра управления. Он привел пример воздушного беспилотника, который разведывает местность, ожидает цель и способен действовать самостоятельно.

Второй уровень, который больше интересует Ark, - это уровень взаимодействия, несколько дронов или роботов координируют свои действия и дают задания. Ачи сказал, что на этом уровне можно дать системе "абстрактную задачу", например, защиту периметра. А потом она может дирижировать всем, что нужно для этого. Например, управлять такими системами, как ударные дроны. Люди могут вмешаться, если нужно. Он сказал, что вторая проблема "самая сложная для решения", поскольку для нее нужен хороший фундамент.

Frontier, система Ark на базе искусственного интеллекта, разработана для координации тысяч беспилотных систем. Она резко снижает нагрузку на оператора и держит людей гораздо дальше от боевых действий. Во время демонстрации в Дании пользователь дистанционно управлял наземным роботом из Киева.

Война дронов - больше разработок

Напомним, что в боевых действиях уже применяется новая система, которая увеличивает мощность дронов и позволяет одному оператору управлять несколькими дронами одновременно. Технология, которая называется "Пасека", включает коммуникации, навигацию и автономность.

По оценке вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, Украина стала полигоном для всего мира, который показал, как будет выглядеть современная война. Ярким примером того, как изменилось представление о могуществе, стало доминирование морских дронов в Черном море.

