Елка украшена четырьмя с половиной тысячами игрушек и подсвечена теплой гирляндой.

Сегодня, 5 декабря, накануне Дня Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Наша елка, как и в прошлом году, - искусственная. Ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской, которые сквозь века сохраняют тепло, мягкие оттенки времени и тишины, в которой живет сила", - отметил он.

Также, по словам Кличко, елка украшена четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой.

"Новогоднее дерево делает площадь символическим местом силы, света и тихого зимнего праздника", - добавил мэр.

Цена на елки

Как сообщал УНИАН, цены на рождественские хвойные деревья почти не изменились по сравнению с прошлым годом и составляют от 210 до 250 гривен. Ели и пихты продают от 240-280 гривен.

Однако, стоимость елок будет выше на Востоке и Юге страны, а также вблизи крупных городов, как Днепр, Одесса, Николаев.

Самые дешевые в Украине елки можно будет приобрести в лесистой местности Севера и Полесья - на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Черниговщине.

Рождественские деревья, которые продают официально, должны иметь бирку со штрих-кодом или этикеткой, которая подтверждает их легальность и безопасность.

