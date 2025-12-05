После вчерашних переговоров, делегации Украины и США возобновят процесс и 5 декабря.

В пятницу, 5 декабря, секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов проведут еще одну встречу в Майами со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, сообщил в соцсети Х репортер Миша Комадовский, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

По словам журналиста, прошлой ночью были конструктивные обсуждения, которые продолжатся и в пятницу.

"После конструктивных обсуждений прошлой ночью делегация сегодня возобновляет работу в Майами. Президент рассмотрит их отчет и определит дальнейшие шаги", - написал Командовский.

Видео дня

"Мирный план" США по завершению войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс анонсировал "хорошие новости" относительно завершения войны в Украине. Вэнс отметил, что в этом вопросе достигнут большой прогресс, но еще нет "финишной черты". Вице-президент США выразил надежду, что в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости. Также он отметил, что одним из главных своих разочарований на посту вице-президента он назвал неспособность заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

Также мы писали, что в обновленной стратегии национальной безопасности США указали своим основным интересом прекращение войны в Украине. Также Белый дом подчеркнул важность восстановить стратегическую стабильность с Россией и нормализовать экономику европейских стран. В заявлении добавляется, что Украине нужно обеспечить послевоенное восстановление для ее выживания как жизнеспособного государства.

Вас также могут заинтересовать новости: