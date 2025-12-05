Немецкие юноши, которые против прохождения военной службы заявляют, что лучше жить под оккупацией, чем погибнуть на войне.

В пятницу, 5 декабря, немецкий Бундестаг одобрил законопроект о реформе призыва в вооруженные силы ФРГ - Бундесвер. Чтобы эта реформа уже с 1 января 2026 года вступила в силу, ее должен одобрить Бундесрат, последнее заседание которого в этом году запланировано на 19 декабря, сообщает Deutsche Welle.

С этой инициативой выступил министр обороны Германии Борис Писториус. Реформа предусматривает возвращение обязательной медицинской комиссии для целых возрастных групп.

В частности, уже с 2027 года ее должны будут проходить все немецкие юноши, начиная с тех, кто родился в 2008 году. Приводятся данные, что ежегодно эта процедура коснется примерно 300 тысяч молодых людей.

Издание добавляет, что уже со следующего года юноши, достигшие 18-летнего возраста, должны заполнить анкету, в которой им придется ответить на вопросы об их физической подготовке и готовности присоединиться к армии.

Девушки также могут заполнять анкету и указать готовность к военной службе. В статье объясняется, что согласно конституции Германии, к военной службе могут обязать исключительно мужчин. Поэтому девушки могут служить только по собственному желанию.

К слову, немецкое издание Spiegel еще 3 декабря сообщило, что немецкие ученики объявили, что в пятницу, 5 декабря, планируют вместо посещения уроков выйти на акцию протеста относительно новой реформы военной службы.

Издание отмечает, что в 90 городах Германии пройдут акции. Издание ссылаясь на анонс инициативы "Школьная забастовка против призыва в армию" указало, что демонстрации были объявлены как в крупных городах - Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дрездене и Мюнхене, так и в меньших - Дёблен, Итцехо, Кемптен и Пирна.

"Воинская обязанность будет снова введена. Сначала как "добровольная военная служба", но уже сейчас понятно: если у нас недостаточно добровольцев, сначала будет проведена жеребьевка, а потом это будет обязательно для всех. Идея заключается в том, что мы должны иметь возможность воевать за Германию. Но как насчет нашего права жить в мире? И решать самим, как мы хотим жить дальше? А как насчет статьи 4, пункта 3 Основного Закона, согласно которому никого нельзя принуждать к военной службе? Мы не хотим провести полгода своей жизни, запертые в казармах, обучаясь строевой подготовке и послушанию, учась убивать. Война не дает никаких перспектив и разрушает", - говорится в заявлении учеников на странице акции Schulstreik.

"Я бы предпочел быть под властью Путина в Германии, чем воевать в Германии", - заявил студент Ян Вагнер в эфире ARD в октябре.

Уже тогда в стране начали происходить точечные протесты среди студентов относительно идеи восстановить обязательную срочную службу, которая была отменена в 2011.

Примечательно, что немецкие пацифисты также продвигают тезисы, что "Украине следовало бы капитулировать, а не обороняться человеческими телами", а также что лучше жить в оккупации, чем умереть на войне.

Угроза нападения РФ на страны НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна нуждается в привлечении большего числа молодых граждан к армии, поэтому планируется введение программы добровольной военной службы. Планируется, что 10-месячная программа начнется следующим летом с начальным привлечением 3 тысяч добровольцев. К 2035 году Франция за счет программы хочет увеличить количество добровольцев до 50 тысяч.

Также мы писали, что представитель Объединенного морского командования НАТО командер Арло Абрахамсон рассказал, что угроза нападения на страны Балтии со стороны россиян существует, НАТО внимательно следит за действиями страны-агрессора. Абрахамсон отметил, что "злонамеренные субъекты, включая Россию, знают, что Альянс может быстро отреагировать".

