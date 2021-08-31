51-летняя женщина не обратилась к врачам и лично оказывала медицинскую помощь мальчику, тяжело травмированному при загадочных обстоятельствах.

Жительницу Черкасс, которая подозревается в оставлении в опасности травмированного 7-летнего мальчика, взяли под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

"Во вторник, 31 августа, следственным судьей Сосновского районного суда города Черкассы удовлетворено ходатайство следователя, согласованное прокурором, об избрании 51-летней местной жительнице меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороной обвинения инициировано взятие женщины под стражу с целью обеспечения выполнения подозреваемым процессуальных обязанностей, а также предотвращения возможных попыток скрыться от следствия и суда.

По версии следствия, подозреваемая, которая временно ухаживала за ребенком, наблюдая плохое состояние здоровья мальчика, не обратилось в учреждения здравоохранения и пыталась самостоятельно оказывать ему медицинскую помощь, оставив в опасном для жизни состоянии травмированного ребенка, который по объективным причинам был лишен возможности принять меры к самосохранению.

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28 августа женщине сообщили о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Как пишет "Обозреватель", заседание суда было закрытым по просьбе подозреваемой. Она заявила, что открытое заседание может привести к разглашению личных данных в отношении ее несовершеннолетнего внука, что может ему навредить. Суд ходатайство удовлетворил.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в Черкассах госпитализировали травмированного семилетнего мальчика. У ребенка диагностировали гематому головного мозга, отсутствие обоих ушей и нижней губы, а также части полового органа. Она находится в крайне тяжелом состоянии.

По данному факту прокуратура расследует два уголовных производства: по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Сейчас выясняются обстоятельства, при которых мальчик получил телесные повреждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Служба по делам детей выясняет состояние содержания и условия проживания ребенка, проверяет полноту выполнения его родителями обязанностей по воспитанию и развитию.

Авторы: Светлана Макринская, Юрий Годован