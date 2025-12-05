Появление мужчины вызвало ажиотаж в сети.

В прошлом году рождественский концерт принцессы Кэтрин в Вестминстерском аббатстве стал вирусным не из-за звездных гостей, а из-за "принца Гарри" в трейлере события.

Как пишет Daily Mail, у мужчины на видео зрители заметили рыжую бороду, военную форму и улыбающееся лицо принца Гарри. После этого соцсети взорвались теориями о том, мог ли он тайно вернулся в Британию на праздничную службу, чтобы примириться с семьей.

Очень быстро выяснилось, что на самом деле на экране был не Гарри, а 38-летний сержант резерва Королевских Военно-воздушных сил Крис Дайкс. Он служит в 622-й добровольческой планерной эскадрилье в Уилтшире и в тот день представлял свое подразделение на благотворительной церемонии. Сам принц Гарри в то время находился с семьей в Калифорнии.

На днях Крис рассказал журналистам, что шутки о его сходстве с Гарри постепенно исчезли, а он с нетерпением ждет "более спокойного Рождества". После концерта его в шутку прозвали Sgt Harry и Sgt Windsor, а коллеги даже советовали попробовать себя в качестве официального "двойника" члена королевской семьи:

"К сожалению, я все еще не вижу сходства. Я думаю, это был скорее случай ошибочной идентификации рыжего, с щетиной на лице и просто из-за того, что я был на королевском мероприятии в униформе".

Напомним, в январе 2020 года Гарри и Меган Маркл объявили о выходе из состава старших членов королевской семьи. После этого супруги покинули Британию и окончательно переехали в Северную Америку.

