Женщину накануне арестовали на два месяца.

Неродная бабушка семилетнего Андрея из Черкасс Виктория Лясова во время вчерашнего заседания суда, который арестовал ее, высказала новую версию о происхождении травм у ребенка.

Как передает телеканал "Украина 24", решение суда Лясова и ее адвокаты комментировать не стали - наручники на нее надели прямо в зале заседаний. Журналистам она заявила, что ребенок получил травмы вне дома.

"Он травмировался в городе Черкассы. Что вы хотите?.. Сам ходил, гулял... Не дома и не во дворе даже", - утверждает подозреваемая.

Примечательно, что перед этим полиции она говорила иную версию - ребенок, по ее словам, якобы упал с кучи кирпичей во дворе. Она якобы три дня лечила его самостоятельно и после потери сознания вызвала ребенку медиков. Сейчас его состояние ухудшается - у пострадавшего "терминальная кома, полиорганная недостаточность".

Читайте такжеПытки ребенка в Черкассах: депутат указал на странное поведение семьи и полиции, раскрыв новые детали

Подозреваемая до конца октября пробудет под арестом.

28 августа женщине сообщили о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, 24 августа в Черкассах госпитализировали травмированного семилетнего мальчика. У ребенка диагностировали гематому головного мозга, отсутствие обоих ушей и нижней губы, а также части полового органа. Она находится в крайне тяжелом состоянии.

По данному факту прокуратура расследует два уголовных производства: по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Сейчас выясняются обстоятельства, при которых мальчик получил телесные повреждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Служба по делам детей выясняет состояние содержания и условия проживания ребенка, проверяет полноту выполнения его родителями обязанностей по воспитанию и развитию.

Автор: Юрий Годован