Возвращение 'забытого эксперта': экс-член ВККС Козлов снова приобщен к конкурсам в судебной системе

Экс-член ВККС адвокат Андрей Козлов снова оказался в поле зрения общественности. Международные эксперты неожиданно привлекли его к работе в процессе отбора руководства Государственной судебной администрации. Это снова подняло вопрос о его добропорядочности.

Согласно поданной декларации Андрей Козлов лично и с женой имеют в собственности шесть квартир в Киеве, одна - в состоянии строительства. Кроме того Козлов владеет 30 видами различных криптовалют и нумизматической коллекцией стоимостью почти 400 тыс грн.

После увольнения из Высшей квалификационной комиссии судей за подачу недостоверных данных Андрей Козлов несколько раз пытался вернуться в судебную систему, в частности - стать членом Высшего совета правосудия. Однако международные партнеры не поддержали его кандидатуру.

При этом во время собеседования члены комиссии задавали вопросы относительно имущественного положения кандидата. В частности, обратили внимание на период с 2011 по 2014 годы, когда Козлов работал адвокатом, но не декларировал доходы. Сам Андрей Козлов объяснял это тем, что оказывал юридические услуги бесплатно и жил за счет накоплений.

Еще один эпизод, который вызвал вопросы, - заем в 1 млн грн, полученный в 2019 году от Евгения Ременника, давнего знакомого Козлова, который выехал за границу. Условия возврата средств нетипичные - отсрочка на 8(!) лет после завершения военного положения. Во время собеседования Козлов подтвердил факт долга и условия сделки, объяснив это тяжелым материальным положением.

Также внимание членов Этического совета привлекли договоры, связанные с работой Козлова в конкурсной комиссии по отбору руководителя НАПК. Более миллиона гривен вознаграждения было оформлено через договор рецензирования с частной компанией "Толеран". Позже Козлов объяснил, что фактически это была оплата за участие в комиссии, а формулировка договора - техническая ошибка. В то же время различные версии документов содержали расхождения в датах и суммах.

На должность члена Высшего совета правосудия Козлова не утвердили, но привлекли к работе в статусе эксперта-помощника члена ВСП для консультаций во время процедуры отбора руководства Государственной судебной администрации.

Отдельные эксперты отмечают, что привлечение к процессу отбора людей, добропорядочность которых вызывает вопросы, может поставить под сомнение прозрачность проведения конкурсной процедуры в целом.