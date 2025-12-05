Эта риторика, вероятно, найдет глубокий отклик у большинства крайне правых партий Европы, чьи предвыборные программы в первую очередь основаны на критике ЕС.

Президент США Дональд Трамп и его администрация обвиняют ЕС и миграцию в том, что они называют неминуемым, полным культурным крахом в Европе. Об этом пишет Politico.

Важно, что это заявление содержится в Стратегии национальной безопасности США, где отмечается наличие экономических проблем в Европе, но говорится, что они "затмеваются реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации" в течение следующих 20 лет.

"К более масштабным проблемам, стоящим перед Европой, относятся действия Европейского союза и других транснациональных организаций, подрывающие политическую свободу и суверенитет, миграционная политика, преобразующая континент и порождающая раздоры, цензура свободы слова и подавление политической оппозиции, резкое падение рождаемости, а также потеря национальной идентичности и уверенности в себе", - говорится в 33-страничном документе, опубликованном администрацией Трампа.

Видео дня

По мнению издания, эта риторика, вероятно, найдет глубокий отклик у большинства крайне правых партий Европы, чьи предвыборные программы в первую очередь основаны на критике ЕС, требованиях ограничить миграцию из мусульманских и неевропейских стран, а также на патриотическом стремлении обратить вспять предполагаемый упадок своих стран.

Новая стратегия безопасности демонстрирует четкую идеологическую близость между популистским движением президента США Дональда Трампа MAGA и европейскими националистическими партиями.

Администрация США, которая развивает все более тесные связи с крайне правыми партиями в таких странах, как Германия и Испания, похоже, намекает, что может помочь идеологически близким европейским партиям. В стратегии говорится:

"Америка призывает своих политических союзников в Европе содействовать этому возрождению духа, и растущее влияние патриотических европейских партий действительно вселяет большой оптимизм".

Чем важен документ

Отмечается, что этот документ представляет собой редкое официальное объяснение внешнеполитического мировоззрения Трампа его администрацией. Подобные стратегии, которые президенты обычно публикуют раз в срок, могут помочь определить, как различные подразделения правительства США распределяют бюджеты и устанавливают политические приоритеты.

Во вступительной записке к стратегии Трамп назвал её "дорожной картой, которая обеспечит Америке сохранение статуса величайшей и самой успешной страны в истории человечества и оплота свободы на земле".

Администрация Трампа признаёт, что "Европа остаётся стратегически и культурно важной для Соединённых Штатов", но её взгляды на континент совпадают с предыдущими негативными публичными заявлениями администрации.

Важно, что документ также перекликается с расистской теорией заговора о "великом замещении", которая утверждает, что элиты замышляют ослабить право голоса белых европейцев, открыв двери своих стран для иммиграции с африканского континента, в частности из мусульманских стран. В нем говорится:

"В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что не позднее чем через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут большинством неевропейского населения".

Главный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо заявила журналистам, что знала о "публикации этого доклада", но не имела "времени изучить его", добавив, что исполнительный комитет ЕС "обязательно" объявит свою позицию в надлежащее время.

Война в Украине упоминается в качестве краткого отступления от обсуждения "цивилизационного уничтожения" Европы. США подчёркивают, что прекращение войны Кремля отвечает интересам Америки, в том числе для восстановления "стратегической стабильности" с Россией.

Важно, что администрация США утверждает, что "нестабильные правительства меньшинств" в Европе имеют "нереалистичные ожидания от войны", намекая при этом на то, что они препятствуют мирному процессу.

В противовес политике открытых дверей НАТО для стран-кандидатов, администрация США также хочет сделать приоритетом "прекращение восприятия и недопущение реальности НАТО как постоянно расширяющегося альянса".

Предупреждения лидеров ЕС о США

Президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что Соединенные Штаты могут предать Украину во время мирных переговоров с РФ. В частности в вопросе украинских территорий, оккупированных Россией. Также США могут не предоставить ясности относительно послевоенных гарантий безопасности Украины.

По данным издания Spiegel, очевидно, что канцлер Германии Фридрих Мерц и Макрон имеют глубокое недоверие к США, когда дело касается мирных переговоров с Украиной и Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: