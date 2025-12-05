Стабильный поток добровольцев-смертников дает Путину уверенность в своих силах на войне.

Россия несет на фронте тяжелые потери и, по оценкам Генштаба ВСУ, потеряла уже 1 миллион 178 тысяч солдат убитыми и ранеными. Несмотря на это агрессор не испытывает недостатка в живой силе и даже делает ставку именно на пехоту, а не технику. Как России удается вербовать столько смертников без полноценной мобилизации, в большой статье рассказывает Politico.

В сентябре 2022 года, на фоне разгромных поражений на фронте и реальной угрозы проигрыша в войне, Путин объявил частичную мобилизацию, по которой на фронт отправили 300 тысяч российских мужчин. Это вызвало волну страха и возмущения в российском обществе. С тех пор Кремль избегает новой волны принудительной мобилизации, вместо этого набирая огромное количество добровольцев, согласных умереть за денежное вознаграждение, которого едва хватит на однокомнатную квартиру в маленьком провинциальном городе.

Деньги вместо принуждения сработали: ежемесячно Россия набирает около 30 тысяч добровольцев, чего вполне хватает, чтобы покрывать потери на фронте.

Видео дня

Война как работа

Большинство новобранцев российской армии - это гражданские, подписавшие контракт на службу. И процесс их вербовки в целом очень похож на обычный рекрутинг работников гражданскими предприятиями.

Однако есть несколько принципиальных отличий. Когда вы устраиваетесь работать, например, на завод, вам никто не дает 25 тысяч долларов за сам факт подписания трудового контракта. А когда вас вербуют в российскую армию - дают. Это огромные деньги для рядовых россиян, особенно из глубинки.

Кроме того, российское государство предлагает ряд дополнительных бонусов: списание долгов перед банками, гарантированное место в университетах для детей контрактников и другие льготы. Показательно, что наличие судимостей и тяжелых болезней, в том числе заразных инфекций, больше не является преградой на пути в российскую армию.

Как отмечает Politico, для многих российских мужчин, которые не нашли своего места в жизни, армия стала работодателем последней надежды.

"Эти меры направлены на конкретную демографическую группу: социально уязвимых мужчин. Мужчины с долгами, судимостью, низким уровнем финансовой грамотности - или те, кто попал в ловушку хищнического микрокредитования. Люди на обочине, без перспектив", - говорит политолог Екатерина Шульманн.

Государство-рекрутер

За время войны в России сформировалась отработанная система вербовки контрактников, в которой важное место отведено региональным органам власти. Фактически именно местные региональные правительства стали центрами найма, которых еще и заставили соревноваться между собой за количество завербованных, выплачивая новобранцам щедрые бонусы из местных бюджетов.

Региональные органы власти заключают вполне официальные контракты с кадровыми агентствами, а те, в свою очередь, привлекают внештатных рекрутеров, чтобы выискивать потенциальных смертников, где только могут.

Возникла система, при которой любой гражданин России может привести человека в военкомат (или точнее - сначала в кадровое агентство, которое специализируется на вербовке солдат для армии) и получить за это солидное денежное вознаграждение. От 1 до более 3 тысяч долларов.

Во многих российских регионах местный рынок труда оставляет мало альтернатив. Чем хуже экономическая ситуация в регионе, тем больше добровольцев там находят.

Армия как тюрьма

На первом этапе войны большой помощью для армии стала вербовка десятков тысяч преступников из российских тюрем. Многие шли действительно добровольцами, но многим создавали соответствующие "условия", чтобы они согласились сменить тюрьму на окоп.

Кроме того, в России вполне официально введена система, которая предусматривает закрытие уголовного производства, если подозреваемый или обвиняемый подписал контракт на службу в армии. Часто вербовщиками в таких случаях являются сами же полицейские.

Также в России продолжают каждую весну и каждую осень проводить призыв на срочную службу. Интернет полон жалоб срочников и их родителей на то, что вчерашних школьников принуждением или обманом заставляют подписывать контракт и идти на фронт "добровольцами".

"Способность России поддерживать уровень человеческих ресурсов на фоне огромных потерь на поле боя помогает объяснить, почему через четыре года после начала вторжения Владимир Путин, кажется, более убежден, чем когда-либо, что он может заставить Украину принять его условия - то ли дипломатическим путем, то ли войной на истощение", - пишет Politico.

Война в Украине: одноразовые солдаты России

Как писал УНИАН, на Лиманском направлении все чаще фиксируют российских солдат, которые идут в бой без касок и бронежилетов - тенденцию, которой в прошлом году почти не наблюдали. По данным ВСУ и экспертов, это следствие высоких потерь российской армии и острой нехватки снаряжения, оружия и подготовки, а также результат отношения командования, которое рассматривает штурмовиков как "одноразовых".

Некоторых солдат умышленно отправляют на опасные участки в качестве наказания или используют для переноски боеприпасов, что делает их легкой добычей украинских беспилотников.

Командиры ВСУ предполагают, что часть российских подразделений вообще не осознает близости украинских позиций из-за хаоса на передовой.

Вас также могут заинтересовать новости: