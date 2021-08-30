Мальчик все еще в коме, у него началась полиорганная недостаточность.

Шестилетнему мальчику, госпитализированному со следами жутких пыток в Черкассах, стало хуже.

Об этом сообщает "Общественное".

"Ухудшились все показатели, наблюдаем отрицательную динамику. Ребенок все еще в терминальной коме, у него полиорганная недостаточность, в частности, почек и печени", - говорит директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий.

Он уточнил, что состояние мальчика оценивают как крайне тяжелое.

Напомним, что о госпитализации в Черкассах маленького мальчика стало известно на прошлой неделе. Его нашли в бессознательном состоянии в частном дворе недалеко от городского парка.

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Как мы уже писали, к травмам может быть причастна неродная бабушка мальчика, у которой он находился.

Несколько лет назад женщина была фигуранткой уголовных дел - в 2015 году она с мужем разводила крупных собак, которые иногда нападали на людей. Но тогда она избежала ответственности.

Сейчас бабушка говорит, что тяжелые травмы мальчика - это результат падения с груды кирпича. Ей уже вручили подозрение от правоохранителей.

Автор: Станислав Кожемякин