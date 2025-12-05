Имбирь можно добавлять не только в печенье, поскольку эта специя принесет пользу организму и при ежедневном употреблении, но есть и предостережения.

Имбирь - это специя, которая пользуется популярностью круглый год и, возможно, имеет некоторые полезные свойства для здоровья, пишет Parade.

"Хотя большинство считает имбирь корнем, на самом деле это разновидность корневища, горизонтального подземного стебля. Имбирь часто используют в различных пикантных и сладких блюдах, где люди наслаждаются его теплым, пряным вкусом", - рассказала диетолог Джордан Хилл.

Консультант по фитнесу и питанию Крис Мор называет имбирь "природным лекарством", которое может поддержать ваш организм во многих аспектах.

Указывается, что ежедневное употребление имбиря имеет свои преимущества, но и несколько недостатков:

1. Предотвращает тошноту

Беременным женщинам часто советуют пить имбирный чай или жевать имбирь, если утром их беспокоит тошнота. Более того, имбирный эль является традиционным напитком для людей, страдающих от тошноты в самолетах.

"Имбирь может облегчить утреннюю тошноту и укачивание, поскольку он влияет на серотониновые рецепторы в кишечнике", - пояснила Хилл.

Результаты исследования, которое проводилось в 2024 году, показали, что имбирь может помочь людям, страдающим от тошноты и рвоты во время химиотерапии и беременности.

2. Уменьшает вздутие в животе

Хилл отмечает, что имбирь "ускоряет движение пищи" в пищеварительном тракте, помогая уменьшить вздутие живота и улучшить пищеварение.

3. Обладает противовоспалительным действием

Ежедневное употребление имбиря может оказать противовоспалительное действие на ваш организм, что может снизить риск хронических заболеваний и боли в суставах.

"Ежедневное употребление имбиря может помочь уменьшить воспаление, поскольку его основные активные соединения, особенно гингерол, обладают сильным противовоспалительным и антиоксидантным действием, что способствует комфорту суставов и общему здоровью клеток", - поделилась Хилл.

4. Предотвращает болезни

Никто не может постоянно избегать простуды, но имбирь может служить естественным усилителем иммунитета.

"Антиоксиданты, содержащиеся в имбире, вместе с его противовоспалительными свойствами, могут поддерживать естественную иммунную реакцию организма", - отметила диетолог Аманда Сауседа.

5. Помогает женщинам при менструальных болях

"Некоторые исследования показывают, что имбирь может помочь уменьшить менструальную боль, расслабляя мышцы и уменьшая воспаление", - рассказала доктор Мор.

6. Улучшает уровень холестерина

Сауседа ссылается на исследования, включая обзор и метаанализ 2024 года, которые указывают на то, что добавки с имбирем могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина и триглицеридов.

7. Стабилизирует уровень сахара в крови

Хронически высокий уровень сахара в крови повышает риск развития диабета 2 типа. Однако даже если вы уже болеете диабетом, имбирь может помочь.

Исследование за 2015 год показало, что люди с диабетом, которые ежедневно принимали 2 грамма имбирной добавки, показали улучшение уровня сахара в крови натощак.

8. Поддерживает печень

"Некоторые исследования обнаружили, что имбирь может снижать уровень ферментов печени, и это может быть частично связано с тем, что имбирь оказывает положительное влияние на инсулинорезистентность", - рассказала Сауседа.

9. Улучшает работу мозга

Регулярное употребление имбиря в пищу или напитках может улучшить здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

"Противовоспалительные и антиоксидантные свойства имбиря могут помочь поддерживать здоровую работу мозга в течение длительного времени", - сказал Мор.

Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что два соединения, которые нашли в имбире, могут обеспечивать определенную защиту от нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и болезнь Паркинсона.

10. Может вызывать изжогу

Хотя имбирь вкусен и полезен для здоровья, эта специя может не подходить всем.

"У некоторых людей ежедневное употребление имбиря может вызвать легкую изжогу или расстройство пищеварения, особенно если его употреблять в больших количествах", - предупреждает Мор.

11. Разжижает кровь

Хилл сообщает, что имбирь может иметь легкий эффект разжижения крови.

"Обычно это безвредно, но может иметь значение для лиц, принимающих антикоагулянты или готовящихся к операции, поскольку ежедневное употребление может несколько увеличить риск кровотечения", - пояснила она.

Другие советы диетологов

