Актеру не понравилось, что женщины ему "недостаточно открылись".

В восьмом выпуске романтического реалити "Холостяк-14" Тарас Цымбалюк попрощался сразу с двумя участницами.

Во время прошлой церемонии роз приглашение на двойное свидание получили фитнес-тренер Ольга Дзундза и косметолог Оксана Шанюк. Актер привел их в танцевальный зал, где их учили танцевать чувственный танец. Тарас признался, что ему было комфортнее с Оксаной, потому что Оля якобы была слишком напряжена.

После урока они пришли в филармонию, где "холостяк" наврал женщинам, что сейчас они будут выступать перед зрителями. Напуганные участницы вышли и обнаружили, что зал пуст. Они исполнили совместный танец, после чего пошли общаться с Тарасом.

В разговоре с Олей актер признался, что является довольно импульсивным человеком, который может сорваться с места и поехать на фестиваль, а вот она, по его мнению, требует четкого режима. На слова тренера о том, что она способна подстроиться под любимого человека, Тарас ответил, что у них разные интересы и восприятие этой жизни, а Оля просто "боится быть честной с собой". "Холостяк" заявил, что не видит смысла "держать" женщину здесь, после чего они попрощались. Уже в машине тренер сказала:

"Мне больно, потому что он не смог меня увидеть".

Цымбалюк вернулся к Оксане и пожаловался, что она рядом с ним всегда стесняется и не хочет открываться ему так, как это делает с другими участниками проекта. После слов о том, что ей нужно время на это, актер решил с ней попрощаться.

Таким образом, уже в начале выпуска проект покинули две участницы. Сейчас там остаются Анастасия Половинкина, Дарья Романец, Ирина Кулешина, Надин Головчук и Ирина Пономаренко.

