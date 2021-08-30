Сообщения о пытках отец называет фейком.

Инцидент с вероятными пытками ребенка в Черкассах получил продолжение - отец шестилетнего мальчика сделал неожиданное заявление.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчина утверждает, что пыток не было, все произошло в результате несчастного случая.

"Реальная информация, что это был несчастный случай, он не был никем калечен, никем истязаем", - утверждает он.

Ранее стало известно, что ребенок получил многочисленные травмы - у него надорвана губа, отсутствует часть гениталий, на теле - многодневные пролежни. По словам отца, большинство этих "ужасов" - неправда. "Собаки покусали или сигареты тушили, это фейковая информация", - говорит мужчина.

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Как установили СМИ, к травмам может быть причастна неродная бабушка мальчика, у которой он находился. Несколько лет назад она была фигуранткой уголовных дел, однако до реального наказания их не довели. В 2015 году женщина с мужем разводили крупных собак, которые иногда нападали на людей. Сейчас же она говорит, что тяжелые травмы мальчика - это результат падения с груды кирпича. Женщина уже получила подозрение от правоохранителей.

Первым о возможной пытке ребенка заявил экс-депутат Рады Олег Петренко. Сейчас он говорит, что это рассказывали соседи семьи. После общения с врачами он подтвердил, что такие травмы ребенок не мог получить, просто упав с высоты.

Соседи же сейчас говорят - ничего подозрительного не слышали и не видели. Впрочем, уже в ближайшее время дело будет рассматривать суд, а врачи относительно дальнейшего состояния мальчика пока ничего не прогнозируют. Бабушке же грозит до восьми лет лишения свободы.

Автор: Юрий Годован