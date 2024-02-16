Ему грозит пожизненное заключение.

В Киеве задержали "спящего" агента ФСБ, который сообщал россиянам информацию для прорыва обороны столицы в 2022 году.

Как информирует Служба безопасности Украины, в первые дни полномасштабного вторжения он собирал разведданные для россиян, а когда понял, что они не смогут захватить столицу Украины, – "залег на дно" и пытался избежать правосудия.

По данным следствия, в течение февраля-марта 2022 года он выполнял задачи по выявлению мест базирования украинских защитников, участвовавших в боях за Киев. Прежде всего предателя интересовали опорные пункты и огневые позиции бойцов Центра специальных операций "А" СБУ на территории и окрестностях города.

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"Для сбора разведданных он в промежутках между комендантскими часами обходил улицы мегаполиса под видом рядового гражданина. На местности он пытался скрытно зафиксировать максимум локаций украинских защитников для подготовки соответствующего "отчета" в ФСБ. Среди массива информации оккупанты надеялись идентифицировать боевые позиции украинских спецназовцев, чтобы нанести по ним прицельные воздушные удары", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, когда стало понятно, что быстро захватить Киев агрессору не удастся, злоумышленник на длительное время "залег на дно" и "свернул" свою разведывательную активность, чтобы избежать разоблачения. Но впоследствии фигурант снова вышел на дистанционную связь с российским "куратором" и получил от него новые задания. На этот раз вражеский агент должен был активно распространять в соцсетях тезисы кремлевской пропаганды, завуалированные под "общие настроения" жителей Киевской области. В постах на собственной фейсбук-странице злоумышленник восхвалял оккупантов и призывал к захвату столичного региона Украины.

Во время обысков по адресам пребывания задержанного обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Фигуранту объявили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых - госизмена, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и другие. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Задержание киевлянина, который шпионил за самолетами ВСУ для России

На днях был задержан 18-летний житель Киева, который "работал" для ФСБ РФ. Он собирал разведданные о Силах обороны Украины и критической инфраструктуре в столице и области. В частности, пытался выявить места базирования авиации ВСУ, узнать направления и интенсивность полетов. Для сбора развединформации российский агент поселился на несколько дней в съемной квартире вблизи местного аэродрома.

Вместе с этим фигурант разведывал геолокации комплексов противовоздушной обороны ВСУ и выяснял точность вражеских "прилетов" по энергообъектам. Его задержали, когда он проводил доразведку вблизи энергогенерирующего предприятия в Киеве.

По данным следствия, молодого человека дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ несколько месяцев назад. В поле зрения агрессора киевлянин попал из-за своей активности в прокремлевских Телеграм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины.

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