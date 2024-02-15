Чиновника задержали "на горячем".

В Николаеве задержали инженера-предателя, который хотел передать спецслужбам РФ и Ирана новейшие разработки Украины в сфере военного кораблестроения. Как сообщает пресс-центр СБУ, украинской спецслужбе удалось предотвратить передачу секретной информации российской и иранской разведкам.

Говорится, что в результате многоуровневой спецоперации в Николаеве "на горячем" задержан инженер-конструктор стратегического предприятия Укроборонпрома. Чиновник скрыто копировал и пытался "слить" иностранным спецслужбам техническую документацию по украинским секретным разработкам.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник должен был передать информацию сразу двум "клиентам". Первый - россиянин, который работает на одном из машиностроительных заводов РФ и сотрудничает со спецслужбами страны-агрессора. Другим "заказчиком" развединформации оказался гражданин Ирана, который ранее в Украине уже был осужден за шпионаж. Сейчас он находится в ближневосточной стране и работает на иранскую разведку под "прикрытием" чиновника местной компании по производству высокотехнологичной продукции.

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"Оба иностранца действовали отдельно друг от друга, а связь с украинским инженером-предателем поддерживали через анонимные чаты в мессенджере. По имеющимся данным, зарубежные спецслужбы надеялись получить новейшие разработки Украины для налаживания серийного производства собственных комплектующих для военных кораблей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди основных компаний, планировавших использовать украинские технологии, были российские заводы, которые строят суда для военного флота РФ.

"Впрочем контрразведчики СБУ сработали на опережение-своевременно разоблачили и поэтапно задокументировали преступные действия предателя. Благодаря этому была сорвана попытка передачи за границу стратегически важных разработок Украины", - отмечает украинская спецслужба.

Во время обыска у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для копирования секретных документов и коммуникации с иностранными шпионами. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, недавно 15 лет заключения получил харьковчанин - чиновник местного подразделения компании "Укрэнерго", который возглавлял группу по оптимизации и расчету потерь электроэнергии.

Предатель помогал РФ обесточить Украину. В зоне особого внимания этого агента РФ были основные электроподстанции на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей. Также предатель собирал сведения о последствиях вражеских ударов по энергетической инфраструктуре нашего государства.

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